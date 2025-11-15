Corse : une journée de manifestations pour lutter contre la mafia qui sévit sur l'île

À l'appel d'une coordination antimafia, des manifestations se tiennent, ce samedi, à Ajaccio et à Bastia. Plus que jamais, politiques locaux, associations et habitants se mobilisent contre les organisations mafieuses qui sévissent sur l'Île.

«Assassini, maffiosi, fora !», en français, «assassins, mafieux, dehors». C'est le slogan de la coordination antimafia qui organise sa deuxième manifestation ce samedi. Le 8 mars 2025, un premier rassemblement était organisé rassemblant entre 1.500 et 3.000 personnes. Il faisait suite à la mort d'une étudiante, tuée par «par erreur» dans un guet-apens. Neuf jours plus tard, Pierre Alessandri, secrétaire général de la Via Campagnola qui y avait participé, était assassiné.

Depuis cette première action, le mouvement s'est officialisé, une coordination rassemblant collectifs, syndicats et associations anti-corruption a vu le jour au mois d'octobre. Plusieurs partis nationalistes, mais aussi la CFDT ou encore le PCF ont relayé l'appel à défiler.

Un record d'homicide sur l'Île

C'est un triste record. La Corse détient le nombre le plus élevé d'homicides rapporté à sa population, avec 18 homicides et 16 tentatives d'homicide en 2024 pour 355.000 habitants.

Les rendez-vous sont fixés à 14h devant le tribunal de Bastia et sur la place de la gare à Ajaccio. Avec l'espoir pour la coordination de rassembler d'avantage de personnes que la fois dernière, malgré le danger que peut comporter une manifestation à visage découvert sur ce territoire.

Début novembre, une commission contre les pratiques maffieuses a été votée à l'Assemblée de Corse. Elle s'ajoute à l'instauration d'un pôle régional anti-criminalité organisée (Praco) qui doit compter 17 magistrats d'ici à 2027.