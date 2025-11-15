Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune face aux risques de crues pour le dimanche 16 novembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.

La prudence doit être de rigueur. Plusieurs tronçons du sud-est passent en vigilance jaune crues en raison d’un nouvel épisode méditerranéen. Après de fortes pluies sur les Cévennes, un second passage pluvio-orageux est attendu jusqu’à dimanche matin, pouvant provoquer des réactions rapides des cours d’eau et quelques débordements localisés.

© Météo-France

Les tronçons «Ouvèze Provençale», «Cèze amont», «Cèze aval», «Aygues» et «Var moyen» sont désormais placés en alerte jaune par Météo-France pour risques de crues. Cette vigilance concerne les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

Un épisode méditerranéen actif

«Un épisode méditerranéen s’est mis en place en fin d'après-midi de vendredi sur les massifs des Cévennes» et a déjà généré d'importants cumuls durant la nuit suivante, selon le bulletin d'information de Vigicrues. Après une relative accalmie samedi, un nouveau passage pluvio-orageux est attendu dans la nuit de samedi à dimanche, avant de se décaler vers la Drôme et le Vaucluse en matinée.

Les fortes pluies observées ont entraîné des hausses de niveaux sur plusieurs cours d'eau, sans atteindre les premiers débordements. Les sols étant déjà saturés, de nouvelles pluies pourraient provoquer des réactions marquées sur les secteurs en vigilance jaune, notamment sur l'Ardèche amont, la Baume-Chassezac, la Cèze, mais aussi sur le Doux, la Cance, l'Ay ou encore l'Ouvèze-Eyrieux.

Un passage pluvio-orageux touchera également le Var et les Alpes-Maritimes dimanche. Sur le tronçon «Var moyen», la Vésubie pourrait réagir rapidement, rendant possibles des débordements localisés.

Le bulletin de Vigicrues précise que des montées rapides des eaux ne sont pas exclues. Localement, la circulation pourrait devenir difficile en raison d’inondations ponctuelles. Il est conseillé d’éviter les activités nautiques, de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement, et de rester attentif aux consignes diffusées en temps réel.