«Il se trouvait dans une cage d’escalier sombre» : un chef d'oeuvre disparu depuis 1657, aux enchères ce samedi à Orléans

Ce samedi, un tableau signé Laurent de La Hyre, peintre français du XVIIe siècle, sera au cœur d'une vente aux enchères, à Orléans (Loiret). Un événement, compte tenu de l'histoire ubuesque de l'œuvre, disparue depuis 1657 et récemment retrouvée dans une cage d'escalier.

Œuvre d'exception cherche acquéreur. Ce samedi, un tableau de Laurent de La Hyre, sera mis aux enchères à 14h15 à l’Hôtel des ventes d’Orléans Madeleine.

Cette vente d'exception aurait pu ne pas avoir lieu. Portée disparue depuis 1657, la toile se trouvait finalement dans une cage d'escalier du château de Villebourgeon, à Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), depuis 1850. Elle est estimée entre 500.000 et 700.000 euros.

Auction Radar!



This previously lost (since 1657) masterpiece, ‘Le Banquet des Lapithes’ by Laurent de La Hyre was found in a château in Sologne, is heading to auction on Nov 15, the Hôtel des Ventes Orléans-Madeleine (€500,000/€800,000). pic.twitter.com/JFunQI0xch — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) August 29, 2025

«Il était très mal exposé»

Pendant des décennies, cette œuvre reposait dans un endroit inconnu. Mais récemment, alors qu'elle effectuait un inventaire de succession, Maître Cécile Solibieda, commissaire-priseur à Orléans, a découvert le tableau... dans une cage d'escalier. «J’ai été appelée par les héritiers pour dresser l’inventaire du mobilier dépendant du château de Villebourgeon. C’est là que j’ai pu voir pour la première fois ce très grand tableau représentant une scène de massacre», raconte-t-elle, selon Le Parisien.

Accroché depuis le milieu du XIXe siècle dans cet endroit, le tableau passait inaperçu dans la bâtisse. «Les propriétaires n’avaient aucune idée de sa valeur. C’était un bien de famille depuis les années 1860, qui n’attirait plus vraiment l’attention. Il était très mal exposé, dans une cage d’escalier sombre et haute de cinq mètres».

Une fois découvert, l'œuvre a été confiée au cabinet d’expertise Turquin, à Paris. C'est celui-ci qui l’a attribuée à Laurent de La Hyre (1606-1656), figure majeure de la peinture française classique.

Le tableau, mesurant environ 2,70 m de large sur 2,04 m de haut, est resté bien conservé. «Il n’a pas nécessité de restauration, seulement un vernis protecteur pour stabiliser la surface. Pour une œuvre de cette ancienneté, c’est exceptionnel», explique la commissaire-priseur.

Découvrir une œuvre d'exception chez soi, est devenue presque monnaie courante. En début d'année, une famille installée près de Vierzon (Cher) a découvert que l'un de ses marbres était signé de la main d'Auguste Rodin. Il a été la pièce-maîtresse d'une vente aux enchères organisée en juin dernier, en Touraine, et été adjugé à 860.000 euros.