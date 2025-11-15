«Je vais bien et mon état s'améliore progressivement» : l'attachée parlementaire d'un député RN, fauchée à l'Ile d'Oléron, donne de ses nouvelles

Fauchée par un forcené à l'Île d'Oléron comme quatre autres personnes mercredi 5 novembre, Emma Vallain, attachée parlementaire du député RN Pascal Markowsky, a été en mesure d'annoncer de bonnes nouvelles, vendredi.

Le 5 novembre dernier, comme plusieurs autres piétons et cyclistes, la jeune femme de 22 ans était fauchée à Dolus-d'Oléron, une commune «habituellement si tranquille». Neuf jours après ce qu'elle considère être «un acte de barbarie», Emma Vallain, attachée parlementaire du député du Rassemblement national Pascal Markowsky, a donné de ses nouvelles.

«Je vais bien et mon état s'améliore progressivement. J'espère ne pas avoir de séquelles et que ma vie normale pourra reprendre son cours», a-t-elle confirmé dans un communiqué publié vendredi sur le compte X du député RN Pascal Markowsky.

Communiqué de presse d'Emma Vallain🙏 pic.twitter.com/v1UfZETksw — Pascal Markowsky (@PascalMarkowsky) November 14, 2025

«La manière dont je récupère, relève du miracle»

Bien qu'elle n'a, «pour l'instant, pas de souvenirs précis de l'impact», Emma Villain a évoqué les faits survenus mercredi 5 novembre, en début de matinée. «Alors que je courais sur une piste cyclable/piétonne dans ma commune de Dolus, un homme m'a délibérément foncée dessus avec sa voiture, m'a projetée à une quinzaine de mètres et m'a laissée pour morte, littéralement», a-t-elle raconté.

Elle a ajouté : «Heureusement, mon corps a rapidement été aperçu et signalé, permettant une rapide - et nécessaire - prise en charge. D'après l'avis de nombreux médecins rencontrés au CHU de Poitiers, la manière dont je récupère relève du miracle».

Deux jours après les faits, le conducteur, un homme de 35 ans, accusé d'avoir fauché volontairement cinq personnes sur l'Île d'Oléron a été mis en examen pour «tentatives d'assassinats», avait indiqué le procureur de La Rochelle.

Sa garde à vue avait permis d'obtenir davantage d'informations sur le trentenaire, qui a assuré avoir «entendu des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps». Lui qui s'était d'abord tourné vers le catholicisme avant de se convertir récemment à l'islam.

Condamné une première fois en 2009 «pour des faits de vol avec dégradation et conduite malgré une perte totale de points», puis plus récemment en janvier 2023 pour des «violences contraventionnelles», l'homme était connu de la justice.