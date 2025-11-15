Laurent Nuñez porte plainte contre un humoriste qui accuse les forces de l’ordre d’être «Daesh avec la sécurité de l’emploi»

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a saisi la justice après les propos de l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Nova, qui a accusé «la police et la gendarmerie d’être Daesh avec la sécurité de l’emploi». Une comparaison douteuse effectuée dimanche dernier dans l’émission «La Dernière».

Le locataire de la place Beauvau s’est ému des propos tenus par l’humoriste de Radio Nova, quelques jours avant les commémorations des attentats du 13-Novembre. Laurent Nuñez a adressé une «lettre plainte» au parquet de Paris lundi 10 novembre pour dénoncer les «propos inqualifiables» de Pierre-Emmanuel Barré sur les ondes de Radio Nova, a appris l’AFP auprès de l’entourage du ministre de l’Intérieur ce vendredi.

Dans l’émission «La Dernière», diffusée dimanche 9 novembre sur Radio Nova puis sur le site internet du média le lendemain, l’humoriste français de 41 ans a traité les policiers et les gendarmes de «violeurs» et de «meurtriers», avant d’injurier le ministre de l’Intérieur en pointant son action lorsqu’il était à la tête de la préfecture de police de Paris, entre juillet 2022 et octobre 2025.

Pierre-Emmanuel Barré a notamment qualifié la police et la gendarmerie «d’institutions structurellement violentes, racistes et déresponsabilisantes», avant d’ajouter : «des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant, en fait la police et la gendarmerie, c’est Daesh avec la sécurité de l’emploi». Des propos toujours consultables en ligne, qui ont profondément choqué l’énarque qui connait du bout des doigts la «maison police».

Ce vendredi, le syndicat de police Un1té a dénoncé dans un communiqué les «propos immondes» de l’humoriste «tenus alors que la France honore les policiers qui ont sauvé des vies le 13 novembre 2015», en référence aux fusillades et attentats-suicides dans les rues de Paris qui ont fait 132 morts et plus de 350 blessés il y a dix ans. «L’Arcom et la justice doivent se saisir immédiatement», a ajouté le syndicat. Même si l’on peut rire de tout, certaines blagues ne sont pas toujours du meilleur goût.