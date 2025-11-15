Libération de Boualem Sansal : «J'avais peur de ne plus jamais revoir mon père», confie sa fille Sabeha Sansal

Dans un entretien accordé à CNEWS, Sabeha Sansal, fille de Boualem Sansal, a indiqué avoir eu «peur de ne plus jamais revoir» son père, libéré mercredi par l’Algérie après un an de détention.

Des mots forts. La fille de Boualem Sansal, Sabeha Sansal, a accordé un entretien à CNEWS quelques jours après la libération de son père, à la demande de Berlin, après un an de détention. Au cours de cette rencontre, la fille de cette figure primée de la littérature francophone nord-africaine a dit avoir eu «peur de ne plus jamais revoir» son père.

«J’avais peur de ne plus jamais le revoir parce qu’il est âgé et malade», a-t-elle dit. Lors de ce même entretien, Sabeha Sansal a raconté avoir écrit une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Une lettre qui est restée, jusqu’à ce jour, sans réponse.

Sabeha Sansal, fille de Boualem Sansal : «Emmanuel Macron n'a jamais répondu à mes lettres». pic.twitter.com/u9rKG5JD1O — CNEWS (@CNEWS) November 15, 2025

«Avec ma sœur Nawal, nous lui avons envoyé une lettre ouverte. Mais, je n’ai jamais reçu de réponse de sa part, ni de son équipe. J’ai également envoyé une lettre à Abdelmajid Tebboune (président de l’Algérie : ndlr) qui est également restée sans réponse», a-t-elle déclaré.

«La France manque de courage»

Durant cette rencontre, Sabeha Sansal était accompagnée de l’écrivain Kamel Bencheikh. Ce dernier a estimé que la France «manquait de courage». «Je remercie les gens qui ont voté pour la libération de Boualem Sansal. Néanmoins, je leur dis de regarder vers le nord, vers la Belgique, où le Parlement a voté à l’unanimité» la libération immédiate et inconditionnelle de l’écrivain.

Pour rappel, dans l’Hexagone, ce même scrutin a eu lieu mardi 6 mai 2025. A l’époque, 307 députés avaient voté pour l’adoption de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. 28 députés, tous issus de la France Insoumise (LFI), avaient voté contre et 4 parlementaires s'étaient abstenus.

Kamel Bencheikh, écrivain : «La France manque de courage» pic.twitter.com/MmJrdz75lg — CNEWS (@CNEWS) November 15, 2025

«Même dans la classe intellectuelle, en France, Boualem Sansal n’a pas été élu membre de l’Académie français tandis qu’en Belgique il a été élu membre de l’Académie royale. Peut-être qu’en France, on a moins de courage», a avancé Kamel Bencheikh.

Après sa libération, l’écrivain franco-algérien devrait rester encore quelques jours «au moins» à Berlin, le temps de finaliser «divers examens». «Puis, il y aura une discussion pour décider de la suite. Cela signifie qu'il restera jusqu'au début de la semaine prochaine au moins. Et en fait, il est prévu qu'il reste encore plus longtemps», a indiqué une source proche du dossier à l’AFP.