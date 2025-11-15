Louvre : deux tiktokeurs expliquent comment ils ont déjoué la sécurité pour accrocher leur propre tableau

Neal et Senne, deux tiktokeurs, connus pour leurs nombreux canulars, ont réussi à accrocher illicitement leur propre tableau dans le musée du Louvre, pas très loin du portrait de Mona Lisa.

Un stratagème minutieusement réfléchi. À 17h04, deux tiktokeurs belges étaient devant le Louvre. Mais observer les œuvres du musée le plus visité au monde n'était pas leur objectif. Loin de là. Ces deux amoureux du canular, ont fait le pari fou de tenter d'accrocher leur propre tableau à côté du portrait de Mona Lisa.

Mais avant d'y arriver, le chemin était parsemé d'embûches. La première : passer la sécurité. «Nous avons fabriqué un cadre que l'on peut assembler avec des Lego. Pour passer le scanner de sécurité, il doit être démonté en plusieurs morceaux. Il suffira ensuite de le remonter à l'intérieur. Nous emportons également le tableau à l'intérieur dans un rouleau», a détaillé l'un des deux vidéastes.

Un problème de taille s'est opposé aux deux jeunes hommes. Depuis le spectaculaire vol au Louvre, où plusieurs individus se sont emparés de joyaux présents dans la galerie d’Apollon, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait annoncé envoyer une instruction à tous les préfets afin de renforcer les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels.

«La sécurité est décuplée. C'est entièrement dû à ce cambriolage», ont-ils rappelé, avant d'ajouter : «Nous sommes maintenant séparés par la sécurité parce que nous avons un sac avec nous. Espérons que cela passera les scanners et qu'ils ne remarqueront rien. C'est le moment de vérité. Notre sac était encore en train d'être scanné, mais Neal l'a déjà tiré à travers la machine».

«Nous allons accrocher notre tableau à côté de la Joconde»

La sécurité passée avec succès, non sans difficulté, les deux tiktokeurs ont ensuite tenté de construire le cadre en Lego. Mais encore une fois, les membres de sécurité ne cessaient de roder. De quoi faire perdre pas mal de temps aux Belges.

Sitôt le cadre fabriqué et la peinture (un portrait des deux jeunes hommes) intégrée, il ne restait plus qu'à l'accrocher au mur. Et l'emplacement choisi a apporté une énième difficulté. «Nous allons le mettre à côté de la Joconde», se sont-ils réjouis.

Après avoir inspecté la salle des États, la mission s'annonçait impossible. Trop de monde et des gardes plus qu'attentifs, les deux tiktokeurs belges ont finalement rebroussé chemin, surtout qu'une annonce diffusée sur les hauts-parleurs indiquait à 17h30, qu'il fallait déjà commencer à quitter les lieux.

Mais c'est justement dans ce brouhaha et ces va-et-vient, que Neal et Senne ont pu accrocher leur œuvre à l'un des murs de la salle des États. «Nous avons accroché la toile en vitesse. Impossible de la mettre sur le mur de la Joconde, il y a trop de gardes, mais elle est bien dans la même salle».

Senne et Neal s'étaient déjà fait remarquer. Après être parvenu à entrer dans le stade de football munichois accueillant la finale de Ligue des champions en enfilant des gilets de sécurité, les deux tiktokeurs étaient restés 27 heures cachés dans les toilettes de l'Allianz Arena, où ils avaient collé deux fausses pancartes indiquant que les WC étaient hors service. De quoi assister gratuitement au premier sacre du Paris Saint-Germain en C1, face à l'Inter Milan (5-0).