Messe en hommage au maréchal Pétain à Verdun : le préfet va porter plainte pour «propos révisionnistes» en marge de l'événement

Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, a annoncé porter plainte contre des propos «clairement révisionnistes» tenus en marge de l'hommage rendu samedi «au maréchal Pétain et à ses soldats» dans une église de Verdun.

Des propos qui ne passent pas. Xavier Delarue, préfet de la Meuse, a annoncé son désir de porter plainte contre des propos «clairement révisionnistes» tenus en marge de l'hommage rendu samedi «au maréchal Pétain et à ses soldats» dans une église de Verdun, a-t-il déclaré à l'AFP. Il s'appuie sur la base de l'article 40 du code pénal, qui oblige tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit à saisir le procureur de la République.

A la sortie de l'office religieux, Jacques Boncompain, membre de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a déclaré devant des journalistes que le chef du régime de Vichy, condamné à mort en 1945, avait été «le premier résistant de France». La messe a attiré une poignée de fidèles (une vingtaine au maximum) et une centaine de manifestants.

De son côté le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a réagi en qualifiant ces propos de «contraires à notre mémoire collective», tout en condamnant «fermement toute tentative de réhabilitation d'une figure liée à la collaboration et à l'oppression».

Les propos tenus aujourd’hui en marge d’une messe en « hommage » à Philippe Pétain à #Verdun sont contraires à notre mémoire collective.



En soutien du maire de Verdun, je condamne fermement toute tentative de réhabilitation d’une figure liée à la collaboration et à l’oppression.… https://t.co/eBJAH5L1yn — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 15, 2025

de nombreux élus parmi les manifestants

Le préfet a dit envisager également une plainte contre «deux individus» liés au Parti de la France «qui n'ont pas cessé de harceler les forces de l'ordre».

A l'extérieur de l'église, un photographe de l'AFP a dénombré pendant la cérémonie une vingtaine de policiers et gendarmes, tandis qu'une centaine de manifestants protestaient dans le calme, entonnant la Marseillaise. «J'ai mis en place un dispositif visant à éviter les contacts physiques» entre les manifestants et les personnes venues assister à la messe, a indiqué le préfet.

Plusieurs élus étaient présents à la manifestation avec leur écharpe tricolore.

une messe validée par le tribunal de nancy

La tenue de cette messe fait débat depuis de longues semaines à Verdun. Le maire Divers Gauche de la ville, Samuel Hazard, s'est montré particulièrement hostile à cet événement : «Comment célébrer une messe en hommage à celui qui a contribué, en collaborant avec l'Allemagne nazie, à la déportation, à l'arrestation et à l'assassinat de dizaine de milliers de victimes ?», a-t-il déclaré sur Franceinfo.

Il avait pris un arrêté interdisant la messe, qui a été retoqué vendredi par le tribunal administratif de Nancy indiquant que la cérémonie «n’était pas, en elle-même, de nature à susciter des troubles à l’ordre public», «compte-tenu notamment de sa date et du lieu dans lequel elle était organisée».

«Ce soir, j'ai du mal à accepter cette décision, parce que je n'accepte pas qu'on puisse honorer aujourd'hui encore la mémoire du maréchal Pétain qui est l'antithèse de l'humanité», avait réagi le maire à la suite de la publication du communiqué du tribunal administratif de Nancy.

«Je serai demain à 10h devant l’église Saint Jean Baptiste pour défendre la République», avait-il annoncé sur son compte Facebook.

Pour rappel, Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale puis chef du régime de Vichy qui collabora avec l'Allemagne nazie, a été frappé d'indignité nationale en 1945.