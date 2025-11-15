Orages : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Un épisode pluvio-orageux est attendu dans l’Hexagone dès ce samedi et devrait se poursuivre ce dimanche. Une raison pour laquelle 19 départements ont été placés en vigilance jaune pour un risque d’orages.

Le ciel risque de gronder. Dans son bulletin de 16h ce samedi, Météo-France a placé en vigilance jaune 19 départements du sud de l’Hexagone pour un risque d’orages ce dimanche 16 novembre. Cela survient à l’heure où une nouvelle salve pluvio-orageuse doit traverser le quart Sud-Est du pays.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Gironde, l’Hérault, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Var ainsi que le Vaucluse.

©Meteo-France

«De la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France, le ciel est très nuageux tout au long de la journée (du dimanche : ndlr), laissant échapper quelques pluies le long des côtes de Manche. Les nuages dominent également largement de la Franche-Comté vers Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, amenant des pluies plus ou moins continues, ponctuées par moments de coups de tonnerre», a écrit Météo-France.

«Ces pluies sont nettement plus soutenues sur le nord de la vallée du Rhône, nécessitant le placement en vigilance orange de la Drôme et de l'Ardèche. Sur le reste du pays, de timides éclaircies alternent avec de fréquents passages nuageux, occasionnant des averses, orageuses, en matinée, sur le nord de l'aquitaine et le Poitou-Charentes», a ajouté l’institut national de météorologie.