Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce dimanche, avec de fortes averses prévues

Alors qu’une nouvelle salve pluvio-orageuse a traversé le sud du pays ce samedi 15 novembre après-midi, Météo-France a placé en vigilance orange quatre départements de l’Est de l’Hexagone pour un risque de «pluie-inondation» ce dimanche 16 novembre.

Il faudra faire très attention. Après cet épisode de douceur printanière dont ont pu profiter plusieurs départements français en cette fin de semaine, les conditions météorologiques se sont dégradées à partir de ce samedi après-midi.

D’après Météo-France, une nouvelle salve pluvio-orageuse devrait toucher le Sud-Est du pays ce dimanche. Les fortes précipitations sont attendues sur la Vallée du Rhône. Par conséquent, quatre départements ont été placés en vigilance orange pour la journée du 16 novembre par l’institut national de météorologie.

Il s’agit en effet des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de la Drôme et de l'Isère. La dégradation devrait également concerner l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Gard, le Var, tous placés en vigilance jaune pour «pluie-inondation».

© Météo-France

Les précipitations attendues s’inscrivent dans le cadre d’un épisode méditerranéen, ou cévenol. Ce phénomène est lié à «des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de la Méditerranée qui peuvent générer des orages violents parfois stationnaires», explique Météo-France.

Jusqu'à 150 mm d'eau attendus dans les Alpes-Maritimes

«Un épisode méditerranéen se produit de façon privilégiée en automne (septembre à mi-décembre), moment où la mer est encore chaude, ce qui favorise une forte évaporation», a noté l’institut national de météorologie.

Bien que les régions situées en bordure de la mer Méditerranéenne soient les plus exposées à ce type de phénomène, il n’est pas rare d’observer des épisodes cévenols dans d’autres départements de la moitié sud de la France.

Selon Météo-France, pour l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, l'épisode sera «assez court mais intense», avec «50 à 70 mm de pluie en 6 à 9 heures». Concrètement, il y a un «risque de ruissellement et d'inondation, en particulier du piémont cévenol au nord Isère».

En revanche, concernant les Alpes-Maritimes, «de nombreux passages pluvieux ont lieu dans la journée avec de fortes intensités par moments, surtout vers le littoral et les premiers reliefs». «Des cumuls allant de 80 à 120 mm sont attendus, avec de possibles pointes à près de 150 mm», alerte l’institut national de météorologie.