Sondage : 83% des Français estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société d’aujourd’hui

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce samedi 15 novembre, 83% des Français estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société actuelle.

Un appel à réformer la justice des plus jeunes. À la question : «La justice des mineurs est-elle adaptée ou inadaptée à la société d'aujourd'hui ?», un sondage* de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce samedi 15 novembre, révèle qu'une écrasante majorité des interrogés (83%) a répondu qu'elle était «inadaptée».

Les résultats sont assez semblables à ceux enregistrés en mars 2025, lorsque cette même question avait été soumise aux Français, qui étaient 84% à à être du même avis.

Mais des différences d'appréciation se révèlent en fonction des tranches d'âge. Parmi les plus jeunes (moins de 35 ans), ils ne sont que 72% à juger la justice inadaptée, alors qu'ils sont 90% au sein des plus de 50 ans.

A gauche et à droite, les avis divergent

Au niveau des catégories socioprofessionnelles, il existe une certaine stabilité : 85% des CSP- jugent la justice des mineurs inadéquate, contre 81% des CSP+ et 84% des inactifs. Une position partagée des Français, quelque soit leur niveau social.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, les opinions divergent encore davantage. A gauche, le parti qui semble le plus en accord avec le système judiciaire actuel consacré aux mineurs est celui des Ecologistes, où 36% des interrogés disent considérer qu'il est «adapté» et 64% estiment le contraire.

Toujours à gauche, la France Insoumise compte 75% de partisans exprimant leur scepticisme quant à la pertinence de la justice actuelle vis à vis des mineurs. Le Parti Socialiste est celui où l'on dénombre le plus de dubitatifs, avec 81%.

Au sein de la majorité, la différence entre les personnes ayant répondu «inadapté» (80%) et l'inverse (20%) est similaire. Enfin, à droite, quelque soit le parti de l'interrogé (Républicains ou Rassemblement National), seuls 1 Français sur 10 estimait que la justice des mineurs était «adaptée».

Le nombre de jeunes poursuivis pour faits graves ne cessent d'augmenter

Ce sondage a été mené alors que, cette semaine, Valeurs actuelles a appris que deux adolescents de 17 et 13 ans, déjà connus des services de police pour de multiples délits, ont été accusés d’avoir agressé sexuellement une mineure de 16 ans et de lui avoir dérobé son téléphone portable à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, le 30 septembre dernier.

Selon certains chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs a explosé (+59% entre 2016 et 2021), tout comme le total d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coups mortels ou violence aggravée a presque doublé depuis 2017, passant de 1.207 à 2.095, comme le souligne Le Monde. Il faut néanmoins noter que l'ensemble des peines infligées au plus jeunes sont depuis quelques années beaucoup mieux mesurées car elles constituent l'une des priorités de nos politiques publiques.

* Sondage réalisé entre les 13 et 14 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.