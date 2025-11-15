«Une économie de 56 millions de dollars» : à l'image des États-Unis, faut-il supprimer en France les pièces de 1 et 2 centimes ?

Mercredi, les Etats-Unis ont annoncé l'arrêt immédiat de la fabrication du penny, sa pièce d'un centime. Une mesure économique dont pourrait s'inspirer la France et le zone euro.

Une belle économie. Les Etats-Unis ont annoncé l'arrêt de la production du penny, la pièce d'un centime américaine. Une mesure économique puisque la production de cette pièce coûtait plus cher que la valeur faciale : «Au cours de la dernière décennie, le coût de production de chaque penny est passé de 1,42 centime à 3,69 centimes par penny», a expliqué le service de la Monnaie.

Un coût de production trop important qui avait poussé Donald Trump a demandé l'arrêt de sa production en février dernier afin de réduire les dépenses publiques. Une décision qui devrait permettre l'économie de 56 millions de dollars par an aux Etats-Unis. D'autres pays, dont la France, se questionnent sur l'arrêt de la production de leur pièce de un voire deux centimes.

«pour moi c'est du gâchis»

Il y a quelques mois, les équipes de CNEWS avaient interrogé les Français, qui s'étaient alors montrés plutôt favorables à cet arrêt : «Ce serait une bonne idée parce que j'en ai marre d'avoir des pièces dont je ne sais pas quoi faire», expliquait un homme à notre micro.

«Je les cumule chez moi. Je ne les ai jamais avec moi donc pour moi c'est du gâchis», déclarait un autre passant.

En France, la donnée économique serait également intéressante puisque à l'instar du penny, la production d'une pièce de 1 centime coûte plus cher que sa valeur faciale : «Le coût de production d'une pièce de un centime est supérieur à la valeur faciale donc forcément ça incite à arrêter la production pour faire des économies», explique Morgan Reyrolle, directeur opérationnel de Coinstar France.

Selon La Dépêche, une pièce de 1 centime coûte 1,65 centime à produire à ce jour en France. D'après la Banque de France, quatre milliards de pièces rouges dorment en France, soit l'équivalent de 600 millions d'euros.

Un argument de poids mais pas définitif puisqu'une telle décision pourrait entraîner des effets indésirables : «L'inflation par l'arrondissement. Par exemple, si un produit est vendu à 1,99 euro aujourd'hui, il sera vendu 2 euros», déclare Morgan Reyrolle qui ajoute que les pièces de 1 ou 2 centimes ne voyagent en moyenne qu'une fois dans leur vie et ne recirculent ensuite plus sur le marché.