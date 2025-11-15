Voici la température optimale à avoir chez soi cet hiver selon les experts

Pour concilier confort et économies d’énergie, il est conseillé d’adapter la température selon les moments de la journée et les pièces du logement. Isolation, ventilation, gestion de l’humidité et gestes simples renforcent la sensation de chaleur tout en limitant la facture.

Face à la hausse du coût de l'énergie, la question revient chaque année : quelle température faut-il viser pour rester au chaud tout en limitant sa facture ? Selon les recommandations de l'ADEME, la réponse est claire, 19 °C constitue la température optimale dans la plupart des logements.

Pour les experts de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 19 °C représente le meilleur compromis entre confort et sobriété énergétique. Lorsque l'isolation est correcte, cette température suffit à maintenir un intérieur agréable et homogène. L’agence rappelle qu'un logement bien isolé permet de ressentir davantage la chaleur, en limitant la sensation de parois froides et les pertes thermiques.

À l'inverse, un air trop humide ou des infiltrations d’air peuvent donner l’impression qu’il fait plus froid que ne l'indique le thermostat. C'est pourquoi l’ADEME insiste sur l'importance d’aérer régulièrement, de vérifier la ventilation et d’éliminer les courants d’air.

Des besoins différents selon les moments de la journée

La température intérieure n'a pas besoin d’être uniforme toute la journée. La nuit, une température située entre 16 et 17 °C est jugée suffisante pour assurer confort et économies. Lors d’absences prolongées, il est conseillé de réduire encore davantage ou d’activer le mode hors-gel selon le système de chauffage.

Pour automatiser ces variations, les thermostats programmables ou connectés offrent un gain important. Ils ajustent la température en fonction des horaires, détectent parfois les ouvertures de fenêtres et permettent un meilleur contrôle de la consommation.

Chaque degré en moins représente environ 7 % d’économies d’énergie. Dans un contexte où le chauffage constitue jusqu’à 66 % de la consommation énergétique d’un ménage, maîtriser sa température devient essentiel. L’ADEME conseille d"adapter la chaleur pièce par pièce, modérée dans les chambres, plus élevée ponctuellement dans la salle de bains, et stable dans les pièces de vie.

La température n'est qu’un élément du confort. L'isolation du logement, l'humidité, l’entretien du chauffage et quelques gestes simples comme fermer les volets la nuit, ne pas obstruer les radiateurs ou calfeutrer les ouvertures contribuent à améliorer la sensation de chaleur.