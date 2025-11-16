Airbags Takata : des juges français se penchent sur Toyota, Volkswagen et BMW

La justice française élargit son enquête sur les airbags Takata de Toyota, Volkswagen et BMW. Après Stellantis, trois géants sont désormais visés pour leur gestion jugée trop lente des remplacements, sur fond d'explosions mortelles et d'actions collectives en plein essor.

Stellantis n’est plus seul. Trois poids lourds de l’automobile mondiale, Toyota, Volkswagen et BMW, font désormais l'objet d’une enquête de juges français concernant leur réactivité supposée insuffisante à remplacer les airbags défaillants Takata, responsables d’explosions parfois mortelles.

Le parquet de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Paris a confirmé à l’AFP cette information, dévoilée par une source proche du dossier.

Une affaire présentée comme «le dossier du siècle»

Me Christophe Lèguevaques, avocat à Paris et initiateur d'une action collective regroupant près de 3.000 automobilistes contre Stellantis (en parallèle d'une démarche similaire d’UFC-Que choisir), décrit auprès de l'AFP «un dossier immense qui commence, certainement pour la juridiction parisienne le dossier du siècle».

Aux côtés de Me Pierre Delivret, il a réuni jeudi soir plusieurs automobilistes lors d'une réunion en ligne destinée à étendre son action aux trois nouvelles marques mises en cause. «Potentiellement, vous êtes 2,5 millions de victimes», a-t-il présenté.

En avril, le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui après une plainte d'UFC-Que choisir et de propriétaires de véhicules Stellantis. En juillet, la procédure avait été étendue à trois homicides involontaires après des explosions mortelles d'airbags dans des Citroën C3 : en décembre 2021 en Martinique, en novembre 2023 dans les Hautes-Pyrénées et en juin dernier dans la Marne.

À la suite d'une nouvelle plainte de l’UFC-Que choisir en mai, trois informations judiciaires supplémentaires ont été confiées à des juges concernant Toyota, Volkswagen et BMW. L'association évoquait des «agissements lourds» tels que «pratiques commerciales trompeuses, tromperie aggravée et mise en danger délibérée de la vie d’autrui».

Selon une source proche du dossier, les magistrats entendent déterminer «ce qui a été fait (ou pas fait) une fois que les constructeurs ont été informés des problèmes avec ces airbags».

Pour Me Charles-Henri Coppet, avocat de 11 familles de victimes et 14 blessés, «les constructeurs ont fait les autruches pendant dix ans : ils connaissaient le problème Takata, savaient qu'ils avaient équipé leurs véhicules de ces airbags et ne les avaient pas rappelés». Les juges examineront également «la responsabilité de l'administration» concernant la gestion des rappels potentiellement trop tardifs.

Me Coppet estime d'ailleurs que «l'administration a été dépendante pendant dix ans des informations données par les marques qui leur ont mis des œillères».

Des remplacements en cours mais encore contestés

Les constructeurs assurent aujourd'hui procéder massivement au remplacement des airbags défaillants, ce dont doute Me Coppet, qui réclame un contrôle plus strict de l’État. Les enquêtes pourraient à terme viser d'autres marques.

En France, 1,7 million de véhicules toutes marques confondues sont soumis au rappel «stop drive», interdisant de circuler avant le remplacement gratuit des airbags. Stellantis affirme que «87,3% des 614.900 C3 et DS3 en circulation en France ont déjà vu leurs airbags changés» grâce à une «exceptionnelle mobilisation» de son réseau. Toyota, Volkswagen et BMW n’avaient pas réagi vendredi.

Les démarches de Me Lèguevaques visent à obtenir des indemnisations pour dommages corporels ou matériels, notamment en raison des immobilisations forcées ou de la perte de valeur des véhicules. L’avocat estime que la procédure pourrait durer «au minimum 5 ans».

Une technologie devenue dangereuse avec le temps

Les airbags Takata sont accusés d’explosions mortelles liées à la dégradation du nitrate d’ammonium, leur gaz propulseur, particulièrement sensible à la chaleur et à l’humidité. Le ministère des Transports dénombre 18 morts et 25 blessés en France, principalement en Outre-mer. En Nouvelle-Calédonie fin octobre, un nouvel accident mortel a encore été attribué à ces airbags. À La Réunion, un distributeur BMW a été mis en examen pour blessures involontaires en mars.

Aux États-Unis, pays le plus touché avec 28 décès, plusieurs constructeurs (Ford, Toyota, Honda, BMW, Nissan, Mazda) ont versé un total d'1,5 milliard de dollars d’indemnisations.

Arnaud Aymé, expert transports chez Sia Partners, rappelle auprès d'Europe 1 que «tous les lots d’airbags Takata ne sont pas concernés de la même manière». Il précise que les constructeurs n’ont pas monté les mêmes modèles au même moment, les plus anciens étant les plus vulnérables. Selon lui, «le vieillissement du gaz est très mal compris par les ingénieurs». D’abord considéré dangereux uniquement sous les tropiques, le phénomène touche désormais «d’autres zones géographiques».