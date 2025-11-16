Laurent Nuñez favorable à l'allongement de la durée de rétention pour les étrangers présumés dangereux

Chère aux yeux de Bruno Retailleau, la loi prévoyant notamment d'allonger le maintien en centre de rétention administrative de 90 à 210 jours de certains étrangers présumés dangereux, avait été retoquée début août par le Conseil constitutionnel. Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a dit soutenir un nouveau texte.

Successeur de Bruno Retailleau place Beauvau, Laurent Nuñez a annoncé son intention de soutenir un nouveau texte sur l'allongement de la durée de rétention des étrangers présumés dangereux.

«Je soutiens l'allongement de cette durée de rétention maximale à 210 jours. Mon prédécesseur avait fait réécrire l'article qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel pour le rendre conforme et cette rédaction me convient», a déclaré le ministre de l'Intérieur, lors d'un entretien à La Tribune Dimanche.

Il a ajouté : «Quand ce texte sera validé par Matignon, il fera l'objet d'une proposition de loi par le député Ensemble pour la République, Charles Rodwell».

Une mesure retoquée par le Conseil constitutionnel

Défendue par Bruno Retailleau dès son arrivée place Bauveau, cette mesure, qui permettra, selon lui, de «protéger les Français», avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, à l'été 2025.

Elle prévoyait d'allonger le maintien en centre de rétention administrative de 90 à 210 jours de certains étrangers en instance d'expulsion, condamnés pour certains faits graves ou présentant une menace d'une «particulière gravité» à l'ordre public, ou ayant été condamnés pour certains crimes ou délits graves (meurtre, viol, trafic de stupéfiants, vol aggravé avec violences...).

Cette durée de sept mois de rétention est aujourd'hui uniquement applicable aux personnes condamnées pour terrorisme.

Le Conseil constitutionnel avait alors jugé que l'élargissement «aux personnes pouvant être maintenues en rétention pour une durée particulièrement longue, n'était pas proportionné à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière poursuivi».cAu lendemain de la décision des Sages, Bruno Retailleau avait promis une nouvelle version du texte.