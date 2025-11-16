Logement social «à vie» : le ministre de la Ville Vincent Jeanbrun veut mettre fin à ce principe

Le ministre de la Ville et du Logement a réaffirmé ce dimanche son souhait de mettre fin au logement social «à vie», une mesure phare de son «plan banlieues» présenté en juin dernier. Vincent Jeanbrun envisage également de faciliter l'expulsion des locataires délinquants.

Vincent Jeanbrun s’attaque au logement social «à vie». Ce dimanche, le ministre de la Ville et du Logement a affirmé vouloir mettre fin à ce principe. Pour lui, «moins de 8% de rotation dans le logement social en 2023, c’est beaucoup trop peu». Mais cette mesure est vivement contestée par le mouvement HLM.

Un bail «trois-six-neuf»

«Pour restaurer plus de fluidité, je serais favorable au passage à un bail "trois-six-neuf", avec une réévaluation régulière par les bailleurs sociaux qui permettrait de s'adapter à la taille du foyer ou à des mutations professionnelles, et avec une meilleure mobilité d'une commune à l'autre», a-t-il expliqué dans un entretien au JDD. Au total, 2,87 millions de ménages sont en attente d’un logement social en France.

Pour rappel, cette mesure, qui reprend celle de l'ex-ministre du Logement Guillaume Kasbarian, figurait dans le «plan banlieues» de Vincent Jeanbrun présenté en juin. Désormais, il souhaite mettre ce sujet au débat avec les acteurs de la profession et les élus.

«Des fausses bonnes idées»

Mais pour le mouvement HLM, ce principe de logement social «à vie» n’existe pas. À savoir, les bailleurs adressent chaque année aux locataires de logements sociaux une «enquête ressources». En cas de hausse des revenus, ces derniers peuvent être contraints de payer un surloyer.

Au bout de deux années de dépassement, ils peuvent même se trouver dans l’obligation de quitter leur logement dans un délai de dix-huit mois. En revanche, des exceptions existent selon le lieu où se situe le logement ou la situation personnelle de la personne, notamment son âge.

Le mouvement HLM et les associations de défense des locataires s’opposent donc à la mesure de Vincent Jeanbrun. Pour eux, le problème n’est pas le maintien d’un locataire dans un logement social mais l’absence de solutions de sortie.

«Des fausses bonnes idées qui démontrent une méconnaissance des besoins du logement social», avait commenté à la mi-octobre Inaki Echaniz, député PS des Pyrénées-Atlantiques.

Faciliter l’expulsion des locataires délinquants

Dans les colonnes du JDD, Vincent Jeanbrun s’est également penché sur l’expulsion des locataires délinquants, qu’il envisage de faciliter. «Si vous voulez expulser quelqu’un, il faut aller devant un tribunal : c’est long et compliqué (...) et vous envoyez un message en faveur du délinquant qui continue à pourrir la vie des gens», déplore le ministre du Logement.

Face à cela, il souhaite étendre «l’expulsion à toutes les infractions majeures comme les violences, agressions, vols aggravés». Pour Vincent Jeanbrun, les délinquants qui nuisent à l’usage «paisible» des logements ne doivent plus «bénéficier de la solidarité nationale».