Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Manuel Valls s’inquiète d’une «crise de régime» après le «naufrage» du second quinquennat d’Emmanuel Macron

«Ce deuxième quinquennat est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un naufrage», a estimé l'ancien chef du gouvernement. [©Joël SAGET/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité sur Radio J ce dimanche, Manuel Valls s'en est pris à Emmanuel Macron dénonçant un «naufrage» au sujet de son second quinquennat. L'ex-Premier ministre a également fait part de son inquiétude en vue d'une éventuelle «crise de régime». 

Une prise de parole ferme. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron est un «naufrage», a fustigé dimanche 16 novembre l'ex-Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui s'inquiète d'une «crise de régime» et a répété sa «colère» après son départ du ministère des Outre-mer lors du dernier remaniement.

«Ce deuxième quinquennat est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un naufrage», a estimé l'ancien chef du gouvernement sous François Hollande, sur Radio J. La réélection du président de la République en 2022 «était quand même incroyable», a-t-il ajouté, «mais elle n'a pas permis de donner sens au deuxième quinquennat».

«La dissolution est une erreur que lui paye, mais que nous payons, que les institutions, la démocratie payent et on voit bien que ça, ça crée des conditions d'instabilité», a-t-il poursuivi, évoquant une «crise de régime, une crise démocratique». 

«En colère» après avoir été écarté du gouvernement

Ecarté du ministère des Outre-mer au profit de la députée Horizons Naïma Moutchou après moins d'un an en poste, Manuel Valls a affirmé que ce n'était «pas un drame», tout en faisant part de sa «colère». 

«Je suis en colère, je suis indigné. Le travail était fait et reconnu (...) Donc c'est difficile de comprendre», a-t-il expliqué, avançant plusieurs hypothèses sur sa non reconduction dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, après avoir été rappelé par François Bayrou. 

«Peut-être qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu n'ont pas apprécié que je réussisse là - en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement - où ils avaient échoué», a-t-il indiqué, alors que l'accord de Bougival, signé en juillet avec toutes les forces politiques calédoniennes - mais fragilisé depuis - a été conclu sous son égide. 

Sur le même sujet «La confusion et le désordre sont la marque de ce quinquennat», pointe Manuel Valls Lire

«Peut-être que le président de la République n'a pas apprécié que j'intervienne au sein du Conseil des ministres au mois de juillet (...) sur la reconnaissance de l'Etat palestinien», lorsqu'il avait critiqué les conditions de la reconnaissance par la France, a-t-il encore dit.

Manuel Vallscrise politiqueEmmanuel MacronPolitiquequinquennat

À suivre aussi

«La confusion et le désordre sont la marque de ce quinquennat», pointe Manuel Valls
«Il ne peut pas y avoir d'alliance avec les partis qui utilisent la haine des juifs», explique Manuel Valls
«On est en train de détruire la politique», affirme Manuel Valls

Ailleurs sur le web

Dernières actualités