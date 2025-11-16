«On n'a pas trop envie de faire de la musique avec eux» : les appels au boycott des artistes juifs se multiplient

Depuis les attentats du 7-Octobre, certains artistes français de confession juive rencontrent des difficultés pour se produire sur scène. Crainte sécuritaire ou fausses accusations de soutien à la politique israélienne, les motifs d'annulation sont divers. Ils dissimulent souvent de l'antisémitisme.

De l'antisémitisme caché ? Après les attentats du 7-Octobre, ArtDéco a signé avec une agence de booking. Théo Aboukrat, de son vrai nom, a alors décroché une série de concerts dont une scène partagée. Mais cinq jours avant, l'autre artiste s'est ravisé pour des motifs qualifiés de personnels.

Un hommage à son grand-père décédé lui est reproché

«Ces personnes étaient incapables de fournir les propos qu'elles me reprochaient», déplore ArtDéco au micro de CNEWS. Théo a appris par la suite qu'un hommage à son grand-père décédé, rescapé de la Shoah, lui était reproché.

«Je suis juste tombé sur une vidéo qui récapitulait l'histoire des noms de famille Ashkénazes. L'artiste qui m'a boycotté et son manager ont présenté à mon équipe en disant : "il y a ce contenu-là qui, pour nous, n'est pas un appel à la paix ou peut être problématique"», explique le chanteur.

«Les Juifs, en ce moment, pas trop envie de faire de la musique avec eux»

Après l'annulation de cette date, l'agence de booking a également rompu son contrat. Un boycott insidieux auquel a notamment été confronté David Konopnicki. Ce guitariste a vu quatre salles parisiennes annuler ses concerts. «Je joue entre autres dans un groupe qui mélange le rock et la musique klezmer. C'est de la musique d'origine juive», précise-t-il.

Selon lui, une salle de concert lui aurait indiqué que jouer cela était «compliqué en ce moment». «On m'a dit aussi dans une autre salle : "les Juifs, en ce moment, pas trop envie de faire de la musique avec eux. Et puis de toute façon, en plus, il faut que je mette quatre agents de sécurité pour ton concert, donc je ne peux pas le faire"», raconte le guitariste.

Ces derniers mois, d'autres artistes de confession juive ont été victimes d'appels au boycott plus directs. C'est le cas d'Amir ou encore des membres de l'Orchestre philharmonique d'Israël, dont le concert a été récemment perturbé à Paris.