Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour des orages ce lundi 17 novembre. Il faudra ainsi redoubler de vigilance dans le sud-est de l'Hexagone.

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle... Dans son bulletin de 16h ce dimanche, Météo-France a placé en vigilance jaune 3 départements du sud-est de l’Hexagone pour un risque d’orages ce lundi 17 novembre. Une annonce qui survient après qu'un important épisode pluvieux-orageux a frappé le pays durant le week-end.

© Météo-France

Sont concernés : les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Vent d'ouest jusqu'à 80/100 km/h sur le Cap Corse

«La Corse va connaître un passage pluvio-orageux. Lundi, l'ouest de l'île reste chargé et faiblement pluvieux, alors que des éclaircies réapparaissent sur la plaine orientale. Le vent d'ouest soufflera assez fort sur le relief et les extrémités de l'île, jusqu'à 80/100 km/h sur le Cap Corse», a écrit Météo-France.

Côté températures, le mercure sera «en nette baisse par rapport aux jours passés», a ajouté l’institut national de météorologie. Ainsi, «au lever du jour, elles sont comprises entre 2 et 6 °C des Ardennes au Centre. Elles sont plus douces ailleurs. L'après-midi, prévoyez en général 8 à 13 °C, 13 à 16 °C sur le Sud-ouest et encore 17 à 20 °C sur le pourtour méditerranéen.»