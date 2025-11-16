Pluie-inondation : voici les cinq départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour pluie-inondation pour la journée du dimanche 16 novembre.

Dans son dernier bulletin, Météo-France indique que cinq départements font l'objet d'une vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation, dimanche 16 novembre.

Météo-France

Les départements concernés sont l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, le Gard, les Hautes-Alpes et le Var. De nouvelles pluies orageuses remontent donc sur le sud-est du pays. Météo-France prévient qu'une incertitude existe sur le risque de fortes précipitations sur l'est du Var, il est alors nécessaire de surveiller les prochains bulletins.

Quatre autres départements du sud-est ont quant à eux été placés en vigilance orange pour pluie-inondation pour la journée du dimanche 16 novembre.

Un épisode cévenol en cours dans le sud de la France

«Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés. Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés. Des coupures d'électricité peuvent se produire», assure Météo-France.

De nombreux tronçons du sud-est du pays ont également été placés en vigilance jaune, voire en orange pour certains, pour risque de crues.

Si de fortes pluies ont touché les Cévennes, un second passage pluvio-orageux est attendu jusqu’à ce dimanche matin. De quoi potentiellement entraîner des réactions rapides des cours d'eau, et même des débordements.

Ces conditions climatiques ont alors motivé la vigilance jaune pour pluie-inondation.