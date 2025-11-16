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Quel montant est-il possible de donner à Noël tout en respectant les règles fiscales ?

La jurisprudence considère que cette somme d'argent ou ce don, doit se faire à l'occasion d'un événement social ou familial. [Bits and Splits/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les Fêtes de fin d'année approchent et avec elles, le choix des cadeaux. Certains optent pour de l'argent, une manière de donner à ses héritiers et d'éviter les droits de donation. Voici le montant maximal pour rester dans les clous du fisc. 

À l'approche des Fêtes de fin d'année, un grand nombre de parents et grands-parents s'interrogent sur les cadeaux à offrir pour Noël. L'esprit festif et familial pourrait également être l'occasion de transmettre un bien ou une somme d'argent importante en échappant aux services fiscaux. 

Les dons et les cadeaux offerts à l'occasion d'événements particuliers sont considérés par l'administration fiscale comme des «présents d'usage».

Ils échappent donc à la législation appliquée aux donations. Cela signifie qu'ils ne sont ni taxés au titre des droits de donation ni de succession

Un don proportionnel aux revenus 

La jurisprudence considère que cette somme d'argent ou ce don, doit être offert à l'occasion d'un événement social ou familial, comme Noël, un anniversaire, etc. De plus, le don ne doit pas dépasser une certaine valeur. 

Les juges estiment que la somme donnée doit être proportionnée aux revenus et au patrimoine de celui que la verse. 

Il n'existe actuellement aucune règle fixée par la loi ou la réglementation fiscale, l'appréciation du montant se fait donc au cas par cas par un juge. L'historique des jugements indique que les montants peuvent vite être élevés pour les patrimoines importants. 

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Il ressort de la jurisprudence, qu'un don est considéré comme un présent d'usage par les juges s'il ne dépasse pas entre 2 et 3% du patrimoine du donateur. Ce plafond s'applique aux sommes d'argent, mais également aux valeurs des cadeaux offerts (bijoux, tableaux, véhicules...). 

Pour éviter tout problème avec l'administration fiscale, en cas de don d'argent, il est préférable d'effectuer un virement bancaire plutôt que de faire un chèque. Cela permet de préciser le motif de l'événement motivant le cadeau. 

Fiscalité

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