Xavier Emmanuelli, le fondateur du Samu social de Paris, s'est éteint

Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social de Paris, est décédé ce dimanche 16 novembre. Il avait également œuvré à la création de Médecins sans Frontières.

Le Samu social de Paris a annoncé la mort de son fondateur Xavier Emmanuelli ce dimanche 16 novembre. Cet ancien médecin s'est éteint à l'âge de 87 ans après un malaise «probablement cardiaque», a annoncé l'organisation, faisant part à l'AFP de «sa peine».

Aider, soigner, protéger, mettre à l’abri : Xavier Emmanuelli s’était voué à ces missions de fraternité, de Médecins Sans Frontières au Samu Social. Avec lui disparaît un grand humaniste de notre République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2025

«Avec lui disparaît un grand humaniste de notre République», a salué Emmanuel Macron sur X.

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à Paris en 1967, cet homme aux racines corses fait partie des 13 cofondateurs de Médecins sans Frontières en 1971 suite à la guerre civile au Nigéria et au passage du cyclone de Bhola au Bangladesh.

Le Samu social de Paris, le combat de sa vie

Xavier Emmanuelli devient ensuite médecin à la prison de Fleury-Mérogis, entre 1987 et 1993. C'est durant cette année 1993 qu'il fonde le Samu social de Paris «face à l’augmentation du nombre de personnes sans abri depuis les années 80 et aux défaillances des dispositifs pour leur venir en aide, Xavier Emmanuelli propose à Jacques Chirac, alors maire de Paris, de créer un dispositif d’urgence sociale», selon l'organisation.

Puis, «en décembre 1993, le Samu social crée le premier Centre d’Hébergement d’Urgence avec soins infirmiers qui deviendront, une fois homologués en juin 2006, les Lits Halte Santé Soins Santé (LHSS)».

Xavier Emmanuelli assure la présidence de ce service d'urgence jusqu'en 2011. Il déplore alors le peu de soutien accordé par l'Etat à l'association qui vient en aide aux plus démunis dans la capitale. «L’urgence sociale, personne n’y croit. Ça appartient aux petits hommes gris. Les technos, les mecs qui pensent structure, budget et pas souci de l’autre», confie-t-il dans Charlie Hebdo pour officialiser sa décision.

Devenu proche de Jacques Chirac, il intègre le monde politique en étant nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l’Action humanitaire d'urgence du 18 mai 1995 au 2 juin 1997, sous les gouvernements Juppé I et II.

Son engagement lui a valu trois décorations : Grand officier de la Légion d'honneur en 2020 (commandeur en 2005 et membre du conseil de l’ordre national de la Légion d'honneur), Grand officier de l'ordre national du Mérite Grand officier de l'ordre national du Mérite en 2014 et Médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales en 2012.