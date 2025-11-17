551 emplois supprimés, cession partielle actée, poursuites en justice de Greybull… l’aciériste NovAsco cédée à un consortium d’investisseurs

Le tribunal de Strasbourg a retenu la «cession partielle» de l'aciériste en difficulté NovAsco (ex-Ascometal) à un consortium d'investisseurs, selon la décision de justice rendue publique ce lundi 17 novembre.

Un coup dur pour l’un des fleurons de l’industrie sidérurgique française. Le tribunal de Strasbourg a retenu lundi la «cession partielle» de l'aciériste en difficulté NovAsco (ex-Ascometal) au consortium d'investisseurs réunis autour de Julien Baillon, à la tête de la PME ardennaise Métal Blanc.

Les trois sites de Saint-Etienne (Loire), Custines (Meurthe-et-Moselle) et Hagondange (Moselle), où l'ambiance était particulièrement lourde, sont promis à la liquidation. Une seule usine va être reprise, celle de Leffrinckoucke, près de Dunkerque, permettant de sauver 145 emplois seulement sur 696 dans l'ensemble du groupe.

La chambre commerciale du tribunal judiciaire n'a pas étayé sa décision. Le jugement et ses motivations devraient être transmis dans la semaine. La reprise prendra effet à compter du 1er décembre, selon des sources syndicales. «Cette décision ouvre une nouvelle étape pour l'entreprise et assure la poursuite de son activité dans la durée», a réagi le consortium dans un communiqué publié dans la foulée de cette annonce.

L'autre candidat, l'industriel français Europlasma, proposait de reprendre tous les sites de NovAsco, mais au prix de licenciements massifs à Hagondange où seuls 75 emplois auraient été sauvés sur plus de 400. Son dossier a toutefois «présenté des faiblesses», selon l'un des avocats du Comité central d'entreprise, Laurent Paté.

«On est tous écœurés»

A l'aciérie d'Hagondange, plus grand site du groupe avec 434 salariés, «les gens sont écœurés», a réagi Kader Kaoulai, ouvrier au laminoir. «On avait un petit espoir mais malheureusement, on est tous écœurés, dégoûtés. Il n'y a plus rien, Hagondange est mort», a conclu ce dernier.

Après l'annonce de la nouvelle par Yann Amadoro, délégué syndical CGT, le drapeau NovAsco a été descendu du mât de l'usine, devant les grands bureaux, et incendié, d’après le témoignage d’un photographe de l'AFP.

L’État va poursuivre en justice Greybull

Ce matin, le gouvernement a annoncé, par la voix du ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, qu'il allait poursuivre en justice le fonds d'investissement britannique Greybull.

L'impunité, c'est terminé. J’ai assez attendu. #Greybull n'a pas tenu ses engagements dans le cadre de la reprise de #NovAsco. Je vais engager toute action utile sur le plan tant civil que pénal afin de mettre en cause sa responsabilité. — Sébastien Martin (@sbastien_martin) November 17, 2025

«L'impunité, c'est terminé. J’ai assez attendu. Greybull n'a pas tenu ses engagements dans le cadre de la reprise de NovAsco. Je vais engager toute action utile sur le plan tant civil que pénal afin de mettre en cause sa responsabilité», a assuré le ministre sur X.

Ce dernier a qualifié ce repreneur, tenu pour responsable de la situation critique de l'aciérie Novasco, de «voyou». Il a ensuite fait part de sa volonté de «saisir les tribunaux» contre Greybull qui avait repris le métallurgiste en 2024 et n'a pas tenu ses engagements.

Greybull n'avait injecté que 1,5 million sur les 90 millions d'euros promis, tandis que l'Etat avait rempli globalement son engagement d'investir 85 millions. «J'estime qu'il doit aux salariés, aux habitants d'Hagondange et à tout ce territoire 88,5 millions d'euros», a expliqué Sébastien Martin. Novasco, qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014.

Ses déboires ne sont pas uniques en Europe, où l'industrie sidérurgique multiplie les plans de licenciements, souffrant entre autres de la concurrence chinoise, des coûts élevés de l'énergie, ainsi que des difficultés des constructeurs automobiles, gros consommateurs d'acier.