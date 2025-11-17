«Choose France» : les entreprises françaises mises à l'honneur cette année

Pour la première fois, le sommet «Choose France», organisé ce lundi 17 novembre à Paris, sera dédié aux entreprises tricolores. Le gouvernement espère plusieurs milliards d'euros d'investissements, portés par 150 acteurs industriels et technologiques mobilisés pour la réindustrialisation du pays.

Dynamiser l'économie française de l'intérieur. Avec le sommet Choose France «édition France», organisé ce lundi à Paris, le gouvernement entend mettre à l'honneur les entreprises françaises qui investissent dans le pays, et les inciter à le faire «davantage», en particulier dans les secteurs stratégiques de l'industrie.

«Pour la première fois, ce qu'on fait depuis huit ans en attirant les investisseurs internationaux à venir sur tous nos territoires [...] On va le faire pour accompagner nos entreprises françaises et nos grands groupes pour investir davantage sur notre propre territoire», s'est félicité vendredi soir Emmanuel Macron.

Vers un nouveau record d'investissements ?

Dans un contexte marqué par la «brutalité des échanges commerciaux» et «une concurrence déloyale», le président a appelé à «assume(r) une politique de protection de (notre) industrie», lors du discours d'inauguration de la cinquième édition de la Grande exposition du «Fabriqué en France» à l'Élysée.

Lancé par Emmanuel Macron en 2018, le sommet Choose France est destiné chaque année à attirer les investissements d'entreprises étrangères en France.

Plus d'une dizaine de milliards d'euros d'investissements ont été annoncés lors de chacune des trois dernières éditions de l'événement. En mai, le 8e sommet Choose France avait battu un nouveau record avec 20 milliards d'euros de projets annoncés sous les ors du château de Versailles.

150 entreprises françaises attendues

Pour la première déclinaison franco-française, baptisée «Choose France - Édition France», le ministère de l'Économie et Matignon ont affirmé, lors d'un échange téléphonique avec la presse, tabler sur des annonces d'investissement dans la «fourchette haute» de ces précédentes éditions, sans préciser le montant.

Ces «milliards d'euros d'investissements» seront «listés» et «dévoilés» lundi matin à Paris, à la Maison de la Chimie, a déclaré le ministre de l'Économie, Roland Lescure, lors d'une visite dans l'Ain destinée à lancer l'événement. Une source gouvernementale assure que ces investissements se chiffrent à 9,2 milliards, en ajoutant que 21,2 milliards d’euros d’investissements ont déjà été annoncés par les différentes entreprises ces 12 derniers mois.

D'après Bercy et Matignon, ce sommet réunira 150 entreprises (grands groupes, PME, start-ups, ETI...) mais également des fédérations professionnelles et des organisations syndicales et patronales.

Les secteurs représentés seront variés, allant de l'énergie à l'agroalimentaire, en passant par la santé, la chimie ou le spatial.

Des secteurs considérés comme «stratégiques» seront mis en avant : «la transition écologique et énergétique, l'intelligence artificielle, le numérique», notamment.

Des investissements déjà annoncés

Les investissements annoncés concerneront les douze derniers mois, mais tous ne seront pas nouveaux, une partie ayant déjà été dévoilée par les entreprises.

C'est notamment le cas du groupe industriel français Urgo, marque emblématique du pansement qui a annoncé vendredi la construction d'une nouvelle usine dans la Loire, fruit d'un investissement de 60 millions d’euros d'ici à 2029.

Sera aussi mis en avant la construction d'une usine de freins carbone par Safran dans l'Ain, un investissement de plus de 450 millions d'euros à terme.

Les grands groupes profitent de cette séquence pour mettre en avant leurs investissements. Danone a ainsi communiqué vendredi sur ses prévisions d'investissement de 300 millions d'euros et la relocalisation de la production de plus de 45.000 tonnes de produits d'ici à 2028.

Pour l'exécutif, c'est l'occasion de mettre en avant le «renfort de l'attractivité de la France», dont les entreprises tricolores sont «le moteur».

Pour la sixième année consécutive, la France a été sacrée cette année premier pays européen en termes d'investissements étrangers par le baromètre du cabinet EY, avec 1.025 projets, un nombre toutefois en baisse.