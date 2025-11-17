Crues : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Trois départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France au risque de crues pour la journée de ce lundi 17 novembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.

La prudence doit être de rigueur. Trois départements du sud-est du pays sont en vigilance jaune crues ce lundi en raison d’un nouvel épisode méditerranéen.

Après plusieurs jours de fortes pluies sur les Cévennes, des réactions rapides des cours d’eau et quelques débordements localisés sont attendus par Météo-France.

© Vigicrues

Cette vigilance concerne les Alpes-Maritimes, la Drôme, et le Vaucluse.

Selon le bulletin national de Vigicrues, des passages pluvio-orageux ont touché ces départements la nuit dernière. Au regard de la situation météo, les cours d'eau de l'Aygues et de l'Ouvèze Provençale sont maintenus en vigilance jaune pour des risques de montée rapide et des débordements localisés pourraient avoir lieu.

«Une attention particulière est à porter aux routes et passages à gué potentiellement submersibles, qui pourraient devenir impraticables», a ajouté le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France.

Cette vigilance jaune sera active tout au long de la journée sur les départements concernés.