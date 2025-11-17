Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'entendent sur l'achat d'une centaine d'avions Rafale

Volodymyr Zelensky a signé ce lundi avec Emmanuel Macron une «déclaration d'intention» portant sur l'achat d'une centaine d'avions de combat Rafale, a annoncé l'Elysée. Un accord «historique» pour Kiev, qui marque un tournant dans la livraison d'armements de pointe à l'Ukraine.

Un accord «historique». C'est ainsi que Volodymyr Zelensky a qualifié la «déclaration d'intention» signée avec Emmanuel Macron ce lundi, sur la base de Villacoublay, au sud de Paris, dans les Yvelines. Selon l'Elysée, cet accord, qui se projette «sur un horizon d'une dizaine d'années», prévoit de possibles contrats à venir pour «l'acquisition par l’Ukraine de matériel de défense français neuf».

Accord historique en vue de l’achat par l’Ukraine d’équipements de défense français. pic.twitter.com/P1eJjr61q7 — Élysée (@Elysee) November 17, 2025

Ces ventes concernent «100 Rafale, avec leurs armements associés», le système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération «en cours de développement», des systèmes de radar ainsi que des «bombes propulsées (AASM Hammer)» et des drones.

Des livraisons dans plusieurs années

Cette annonce marque un véritable tournant dans le soutien français à l'Ukraine, puisqu'avec le Rafale, fleuron de l'industrie de l'armement française produit par Dassault Aviation, Kiev pourrait compter sur un des chasseurs les plus performants actuellement en service.

Aujourd'hui, l'Armée de l'Air ukrainienne emploie des MiG-29 et des Soukhoï Su-27 de conception soviétique, ainsi que des F-16 de seconde main donnés par ses alliés européens et des Mirage 2000-5F cédés par la France.

Si cette «déclaration d'intention» est une bonne nouvelle pour Volodymyr Zelensky, des Rafale aux couleurs ukrainiennes ne verront pas le champ de bataille tout de suite. L'accord en question n'est qu'un préalable à un éventuel contrat et, surtout, le carnet de commande de Dassault est plein à craquer.

80 exemplaires doivent être livrés aux Émirats arabes unis et 42 autres à l'Indonésie d'ici aux prochaines années, alors que la France en attend encore plusieurs dizaines d'ici à 2030.

Si le temps presse pour l'Armée de l'Air ukrainienne, qui doit faire face à des attaques aériennes russes toujours plus nombreuses, l'accord signé ce lundi permet au moins d'acter le renforcement sur le long terme de ses forces, ainsi qu'une occidentalisation de ses équipements.

Le président ukrainien avait déjà signé le mois dernier une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 à 150 avions de chasse suédois Gripen, un avion de la même génération que le Rafale.