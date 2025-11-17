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«Je la fais exploser» : un individu interpellé après avoir menacé de commettre un attentat contre la synagogue de Cannes

La synagogue de Cannes a été construite en 1952. [© Google Street View]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un individu a été interpellé après avoir menacé physiquement la communauté juive de la ville de Cannes. Il avait promis de «faire exploser» la synagogue de la ville et de «décapiter» les juifs qu'il rencontrerait sur La Croisette.

Des propos glaçants. Un individu a promis de s'en prendre violemment à communauté juive de la ville de Cannes. L'homme menaçant «est actuellement en garde à vue», comme l'a écrit le maire, David Lisnard.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'individu disait notamment qu'il allait se procurer «5000 euros» de C4, soit «dix kilos d'explosifs» pour faire «exploser la synagogue de Cannes».

«je vais vous décapiter sur la Croisette»

Se présentant comme un homme d'origine «algérienne», l'auteur des menaces a notamment souligné qu'il réclamait «500 millions d'euros» pour ne pas passer à l'acte.

Il a promis de faire «un trou de la taille d'un astéroïde» au sein du lieu de culte judaïque de la ville des Alpes-Maritimes. Il menace également dans la vidéo les juifs de la ville : «Je vais vous décapiter sur la Croisette», a-t-il lancé. 

Sur X, le maire de la ville, David Lisnard, n'a pas tardé à réagir à cette menace : «J’ai immédiatement alerté les autorités de police et vous informe que l’individu en question, domicilié dans une commune voisine, vient d’être interpellé».

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«Il est actuellement en garde à vue. Je salue la prompte efficacité des forces de l’ordre», a finalement ajouté le président de l'Association des maires de France depuis 2021.

CannessynagogueTerroristeinterpellation

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