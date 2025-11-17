Météo : voici où vont tomber les premiers flocons de neige cette semaine

La baisse des températures enregistrées en France devrait s'accompagner d'une vague d'humidité. Les conditions sont donc réunies cette semaine pour que les premières chutes de neige fassent leur apparition, surtout dans l'est de l'Hexagone.

De la neige en plaine, dès cette semaine. A partir de ce mercredi 19 novembre, les prévisions météorologiques indiquent que des chutes de neige sont attendues. Voici les départements concernés.

La vague de douceur à peine terminée, un air polaire souffle sur une grande partie du territoire français. Les températures proches de 0 °C, combinées à un air humide cette semaine, pourraient réunir toutes les conditions pour que de premiers flocons de neige n'atterrissent en basse altitude. Selon les anticipations de Météo-France, la partie est de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être le théâtre des premières chutes de neige, dès ce mercredi.

Mercredi, l'Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être la première région touchée par la neige en basse altitude © Météo-France

Dès l'après-midi, les environs de la commune de Saint-Flour, dans le Cantal, pourraient accueillir les premières neiges en plaine du pays.

En soirée, l'extrême est de la région pourrait également voir des premières chutes de neige © Météo-France

En soirée, où les températures devraient être proche de 0 °C à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), de la neige est annoncée. Ces premiers flocons, mercredi 19 novembre, pourraient être suivis d'autres précipitations similaires.

De l'est vers le centre de l'Hexagone

Jeudi, le centre-est et le nord-est, seront en effet concernés, avec des chutes prévues de Bourg-Saint-Maurice à Vesoul, en passant par Belfort, Epinal ou encore Saint-Dié-des-Vosges.

L'ensemble du front est de la France sera en proie aux chutes de neige, jeudi 20 novembre © Météo-France

Vendredi, le phénomène devrait continuer de se cantonner à la partie est de la France, avant de se délocaliser plus au centre, le lendemain.

Après l'épisode de douceur exceptionnel, les premiers frissons hivernaux sont attendus cette semaine en France. Risque de #neige jusqu'en plaine ❄ dans le C-E et N-E du pays, giboulées en Normandie. pic.twitter.com/AESgwcz0t6 — Mr Météo76 (@Beunoi76) November 16, 2025

Samedi, en effet, c'est la partie centrale de la France qui pourrait voir ses premières chutes blanches. Les périphéries de Limoges et de Bourges sont en effet pressenties pour observer leurs premiers flocons.

De la neige devrait brièvement tomber sur les villes de Bourges et Limoges © Météo-France

Si les premières neiges sont attendues cette semaine, cela ne devrait pas changer durablement le paysage des départements concernés.

Elle ne devrait pas tenir sur les sols et rapidement laisser place à un retour de la pluie, à partir du lundi 24 novembre.