Municipales 2026 : berges de Seine, rue de Rivoli, périphérique… Le plan de Rachida Dati pour mieux circuler dans Paris

Désormais soutenue par la droite aux élections municipales de Paris, Rachida Dati a détaillé ses mesures en matière de mobilité dans la capitale. La ministre de la Culture a insisté sur sa volonté d'«apaiser» la ville et de mieux protéger les piétons.

Un «Paris apaisé». À moins de six mois des élections municipales, la candidate soutenue par la droite et actuellement ministre de la Culture, Rachida Dati, a présenté son plan pour la capitale, dimanche 16 novembre, devant les habitants et collectifs de riverains de la place de la Bastille, entre Paris Centre, XIe et XIIe arrondissement. Berges piétonnes, trottoirs élargis, couloir de bus rue de Rivoli, ou parkings relais aux portes de Paris sont au programme.

berges de seine pour les piétons

La maire du VIIe arrondissement a d'abord affirmé son souhait de vouloir «sanctuariser la place du piéton», qu'elle estime être le «grand oublié» des mandatures d'Anne Hidalgo. Entre des bus «qui n'arrivent plus à circuler» et des «personnes âgées qui ont peur de traverser la chaussée», la ministre de la Culture a évoqué un «chaos généralisé» dans les rues de Paris. Elle a ainsi souhaité définir un «schéma global de mobilité» et «mettre en place des transverses dédiées aux piétons».

Les premiers grands axes de son projet de mobilité seraient donc les voies sur berge. Comme deux candidats à gauche (le communiste Ian Brossat et Emmanuel Grégoire), Rachida Dati propose de «mettre fin» aux «cyclistes qui slaloment au milieu des promeneurs et joggeurs». Plus concrètement, elle souhaite que l’ensemble des quais bas soient réservés aux piétons.

Les cyclistes seraient redirigés vers les pistes cyclables existantes sur les quais hauts sur la rive gauche, comme sur la rive droite après le tunnel des Tuileries (dans le sens ouest-est). Des bancs seraient installés ainsi que des plantations de pleine terre «qui résistent aux inondations». À plus long terme, ces quais de promenade pourraient être prolongés d’Ivry à Issy sur la rive gauche et de Boulogne-Billancourt à Charenton rive droite.

Transformer la rue de Rivoli

Concernant la rue de Rivoli, axe mythique du Ier arrondissement de la capitale, la candidate promet un renouveau total. Rachida Dati a notamment annoncé sa volonté de diviser par deux la taille des pistes cyclables pour réintroduire deux voies de circulation : l’une dédiée au bus, l’autre à la desserte locale. Un axe qui servirait «d’expérimentation pour une desserte locale dédiée aux Parisiens».

La ministre entend également réaménager entièrement l’axe piéton. Pour ce faire, elle prévoit d’élargir les trottoirs, notamment pour les piétons mais aussi pour favoriser le commerce. Dans cette optique, Les commerçants verraient apparaître une «charte esthétique», mais aussi des bacs de végétalisation avec «des équipes dédiées en charge de l’entretien de ces végétaux et de la propreté».

Pas de remise en cause du vélo

Pourtant accusée par ses adversaires d'être la candidate de la voiture, Rachida Dati a promis de «ne pas réduire la place du vélo à l'échelle de tout Paris» bien qu'elle a tenu à souligner que les cyclistes «n’ont pas à circuler sur les trottoirs ni à brûler les feux». Interrogée par un habitant du XIe sur les pistes cyclables manquantes ou surchargées, la candidate a fait remarquer le nombre élevé de pistes «est-ouest» et le manque de pistes «nord-sud».

Pour remédier à cela, et notamment désencombrer «celle boulevard Sébastopol», la ministre veut une meilleure connexion entre les arrondissements, tout en promettant de «ne pas remettre en cause le vélo». «Je ne peux pas dire que je veux un espace public pour tout le monde et punir les vélos», a assuré Rachida Dati. Un engagement salué par l’association Paris en Selle, qui a toutefois rappelé que «le réseau cyclable parisien» est «loin d’être fini».

réduire le bruit et Couvrir le périphérique

Autre chantier privilégié de la candidate : le périphérique parisien. Sur cet anneau qui entoure la capitale, Rachida Dati a redit souhaiter la mise en place «d’enrobés phoniques» pour le confort des riverains quand la gauche a abaissé la vitesse de 70 à 50 km/h. Elle a par ailleurs relancé l’idée d’un vieux projet complexe, estimé à plusieurs milliards d’euros : la couverture de cette autoroute urbaine, évoquant pour cela la nécessité de «trouver des partenaires financiers».

Parkings relais aux portes de Paris

Rachida Dati prévoit par ailleurs de promouvoir les parkings aux portes de Paris, «à des tarifs abordables». Il s’agit de places de parking notamment adressées aux habitants de banlieue pour qu’ils puissent se garer aux portes de la capitale pour ensuite y circuler via les transports en commun, le tout au prix d’une offre groupée avec un passe Navigo. Si un peu plus d’un millier de ces places sont déjà existantes, Rachida Dati promet de réactiver ce projet qui n’a pas fait mouche en 2018.

Un stationnement résidentiel pour les Parisiens

Enfin, les automobilistes parisiens verraient la création d’un stationnement résidentiel «à un tarif abordable», avait-elle expliqué dans une interview à La Tribune ce dimanche.