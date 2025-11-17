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Municipales 2026 : voici comment dématérialiser à 100% sa demande de procuration en ligne

Grâce à la certification de l'identité numérique, les usagers peuvent réaliser en ligne des démarches administratives. [© Farknot Architect/Adobe/France Identité]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À l’approche des élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2026, il est désormais possible de dématérialiser entièrement sa demande de procuration via France Identité. Voici la démarche à suivre.

A moins de quatre mois des élections municipales, de nombreux Français prévoient déjà de s’organiser pour trouver une alternative en cas d’absence le jour du vote. Pour ce faire, la procuration est le moyen le plus simple de faire valider son vote par un proche. Il est même désormais possible de dématérialiser entièrement sa demande.

En effet, alors qu’il était autrefois nécessaire de remplir un formulaire papier en mairie ou au commissariat, vous pouvez maintenant effectuer votre procuration à l’aide de la nouvelle carte d’identité et d’une identité numérique certifiée France Identité.

Comment faire certifier son identité numérique ?

Pour obtenir la certification de votre identité numérique France Identité et pouvoir ainsi utiliser l’application, vous devez :

  • Télécharger l’application France Identité sur votre smartphone.

  • Effectuer une demande de certification de votre identité numérique depuis l’application.

  • Suivre les instructions dans l’application : confirmer votre adresse e-mail, saisir votre code personnel, puis effectuer une lecture de votre carte d’identité en NFC. L’application génère un QR code.

Puis vous pouvez vous rendre sans rendez-vous dans une des mairies proposant la certification d’identité avec votre carte d’identité. Vous devez ensuite présenter votre téléphone et le QR code associé à votre demande. La liste des mairies est disponible sur le site : https://france-identite.gouv.fr/identite-numerique-certifiee.

Remplacement des anciennes cartes

Pour obtenir France Identité même si votre carte d’identité n’est pas encore arrivée à échéance, vous pouvez opter gratuitement pour le remplacement de votre carte d’identité ancien format par une carte d’identité au format carte bancaire, à condition d’être âgé d’au moins 18 ans, et de réaliser une pré-demande auprès de France Titres (ANTS).

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Vous pourrez ensuite effectuer la demande de procuration 100% en ligne grâce au téléservice «Maprocuration» : www.maprocuration.gouv.fr. À l’issue de votre demande, vous pourrez directement faire valider votre identité via l’application France Identité, sans avoir à vous déplacer en brigade de gendarmerie ou en commissariat.

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