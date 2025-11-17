Novasco : le gouvernement annonce poursuivre en justice Greybull, le repreneur britannique de l'aciériste, tenu pour responsable de sa faillite

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, a déclaré ce lundi qu'il allait «saisir les tribunaux» contre le fonds d'investissement britannique Greybull qui avait repris le métallurgiste Novasco en 2024, accusé de ne pas avoir tenu ses engagements.

Le gouvernement hausse le ton. Sébastien Martin, le ministre délégué chargé de l'Industrie, a annoncé ce lundi qu'il allait entamer une procédure judiciaire à l'encontre de Greybull, le fonds d'investissement britannique qui avait repris l'aciériste Novasco en 2024, aujourd'hui menacé de liquidation.

«Cela fait plus de dix jours que je discute avec Greybull sur la manière dont il entend accompagner les salariés de Novasco et assumer ses responsabilités. J'estime que j'ai aujourd'hui assez attendu qu'il me fasse des propositions concrètes et sérieuses et donc j'ai décidé de saisir les tribunaux», a-t-il déclaré quelques heures avant une décision sur le sort de l'ex-Ascométal.

La justice commerciale de Strasbourg doit rendre lundi matin sa décision, avec la reprise probable d'un seul site sur quatre, celui de Leffrinckoucke, près de Dunkerque (Nord), ce qui devrait se solder par la perte de quelque 500 emplois.

L'attitude de Greybull Capital mise en cause

Novasco, qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014. Le groupe avait été repris en 2024 par le fonds d'investissement britannique Greybull Capital, qui avait promis d'y injecter 90 millions d'euros, tandis que l'Etat verserait 85 millions.

«Nous les avons apportés. Ce n'est pas l'État qui est en cause», a assuré le ministre dans un entretien accordé à l'AFP. «Greybull s'est engagé à apporter 90 millions d'euros, dont 15 millions d'euros en fonds propres. Il n'en a apporté que 1,5 million. J'estime qu'il doit aux salariés, aux habitants d'Hagondange (l'un des sites menacés de fermeture, ndlr) et à tout ce territoire 88,5 millions d'euros», a souligné Sébastien Martin.

«À partir de lundi ou mardi, je vais engager toute action utile sur le plan tant civil que pénal afin de mettre en cause la responsabilité de Greybull qui n'a pas tenu ses engagements dans le cadre de la reprise de Novasco», a-t-il ajouté.

«L'impunité pour les fonds d'investissement (...), c'est terminé. Par ailleurs, nous soutiendrons toute procédure judiciaire qui serait engagée par les salariés et je sais qu'ils y travaillent», a lancé le ministre. «L'État est aux côtés des salariés lorsqu'ils sont face à des gens qui se comportent comme des voyous», a-t-il promis.