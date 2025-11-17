Reprise de Novasco : la justice rend sa décision ce lundi, avec le maintien probable d’un seul site de l'aciériste

La justice commerciale de Strasbourg rend ce lundi 17 novembre sa décision concernant le métallurgiste Novasco, avec le maintien probable d’un seul site près de Dunkerque. Ce qui comprendrait donc la liquidation des trois autres usines du groupe.

Une décision très attendue par les salariés de l’aciériste. C’est à 9h ce lundi que le tribunal judiciaire de Strasbourg (Bas-Rhin) doit se prononcer sur l’offre de reprise du métallurgiste en difficulté Novasco, qui en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014. Sans surprise, l’issue de l’audience s’avance vers une reprise a minima par un consortium français, qui devrait se solder par la perte de quelque 500 emplois.

Mercredi 12 novembre dernier, lors de l’audience à huis clos devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, l’offre déposée par un consortium d’investisseurs réunis autour de Julien Baillon, à la tête de la PME Métal Blanc, a paru «plus sérieuse» que celle de l’industriel français Europlasma, a relaté Laurent Paté, l’un des avocats du Comité central d’entreprise (CCE).

Cependant, l’offre du consortium ardennais Métal Blanc ne porte que sur le seul site de Leffrinckoucke, près de Dunkerque (Nord). Les autres usines de l’entreprise, situées à Saint-Etienne, Custines (Meurte-et-Moselle) et Hagondange (Moselle) seraient donc liquidées. Dans cette perspective, «un peu moins de 150» salariés du groupe, qui en emploie 760 au total, seraient sauvés avec la reprise de Novasco par un consortium français dirigé par la PME ardennaise Métal Blanc, a déclaré le juriste à l’issue de trois heures et demie d’audience.

Les salariés d’Hagondage déplorent «une catastrophe sociale»

La nouvelle a semé la consternation, mais pas la surprise parmi les quelques dizaines de salariés d’Hagondange, venus à Strasbourg mercredi dernier pour manifester devant le palais de justice.

«C’est un gâchis phénoménal, une catastrophe sociale, une perte de savoir-faire, des vies détruites, des carrières, des espoirs, la fin de l’industrie, la fin de l’aciérie d’Hagondange», avait alors déclaré aux journalistes Yann Amadoro, délégué syndical CGT du site mosellan, qui emploie 450 salariés.

Lors de l’audience, l’offre avancée par l’industriel français Europlasma «a présenté des faiblesses», selon Me Laurent Paté. Cependant, c’était la seule qui proposait de reprendre tous les sites d’Ascometal, mais au prix de licenciements massifs à Hagondange, où seuls 75 emplois seraient sauvés, sur les 450 actuels. «Des incertitudes ont été pointées, à la fois par les salariés, et par le parquet, les mandataires et les administrateurs judiciaires», a relevé l’avocat.

L’offre en provenance du PDG de Métal Blanc, Julien Baillon, a en revanche «recueilli des avis plus favorables de la part des organes de la procédure», a assuré Laurent Paté. Selon lui, ces investisseurs ont monté un dossier «complet» et apporté la preuve «des engagements bancaires» et «du soutien qu’ils ont obtenu de la part de l’État».

La relance de l’aciériste par Greybull Capital en échec

Novasco, qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014. Le groupe avait été repris en 2024 par le fonds d’investissement britannique Greybull Capital, qui avait promis d’y injecter 90 millions d’euros, tandis que l’État verserait 85 millions. Si l’État a globalement tenu ses engagements financiers, Greybull n’a apporté que 1,5 million d’euros, selon les syndicats.

Ces derniers ont multiplié les actions de blocage pour soutenir les salariés d’Hagondange et ont appelé aux pouvoirs publics pour sauver cette aciérie électrique, dont la disparition serait, selon les employés, un «non-sens écologique et stratégique» dans un secteur où il est difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’industrie sidérurgique européenne, qui souffre entre autres de la concurrence chinoise, des coûts élevés de l’énergie, ainsi que des difficultés des constructeurs automobiles qui sont des gros consommateurs d’acier, a multiplié les plans de licenciements ces dernières années. Et cela ne devrait pas s’arrêter avec Novasco.