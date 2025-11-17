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Septuagénaire porté disparu après les fortes pluies en Ardèche : les opérations de recherche ont repris

L'Ardéchois de 76 ans voulait «éloigner son véhicule» garé à proximité d'une berge. [Illustration. © HJBC / Adobe Stock ]
Par CNEWS
Publié le

Les recherches pour retrouver un septuagénaire emporté dimanche par une rivière en crue en Ardèche, ont repris ce lundi à l'aube, a indiqué la préfecture du département. Elles avaient été suspendues pour la nuit.

Un relent d'espoir. Ce lundi, les recherches pour retrouver un septuagénaire, emporté dimanche par une rivière en crue en Ardèche, ont repris. Elles avaient été suspendues dans la nuit de dimanche à lundi

Des moyens «importants» ont été à nouveau déployés, ont annoncé les services de l'État. La brigade fluviale, un hélicoptère de la gendarmerie, ainsi qu'un drone, ont été mobilisés pour retrouver l'homme disparu sur la commune de Saint-Vincent-de-Barrès pendant une vigilance orange pluie-inondations, dimanche matin.

Sa voiture retrouvée

Cet Ardéchois de 76 ans voulait «éloigner son véhicule» garé à proximité de la berge quand il a vu, vers 10h30, que le niveau du Rieutord, un affluent de l'Ardèche, «montait très fort», selon les explications du maire de la petite commune, Paul Savatier.

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L'homme et le véhicule ont été emportés par la rivière alors en crue. Son épouse a donné l'alerte. La voiture a été retrouvée seule dimanche à quelques kilomètres en aval dans le Rieutord.

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