Système de défense aérien, force multinationale... Le programme de la rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ce lundi à Paris

Les présidents ukrainien et français Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se retrouvent ce lundi, à Paris, pour discuter notamment des besoins militaires de Kiev. Un «accord majeur» serait même «en préparation», selon la présidence ukrainienne.

Une rencontre très importante pour la suite de la guerre en Ukraine. Ce lundi, Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris afin d'aborder les besoins de Kiev dans le conflit qui l'oppose à Moscou.

Selon l'Elysée, il s'agit de «mettre l'excellence française en matière d'industrie d'armement au service de la défense de l'Ukraine» et de «permettre d'acquérir les systèmes qui lui sont nécessaires pour répondre à l'agression russe».

La présidence française a notamment évoqué «la défense du ciel ukrainien», alors que Volodymyr Zelensky a renouvelé, samedi 15 novembre, son appel pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne, au lendemain de nouvelles frappes russes massives contre son pays.

Une présentation de l'industrie française d'armement

Les deux chefs d'Etat commenceront leur journée dès 9h30, sur la base aérienne militaire de Villacoublay, au sud-ouest de la capitale, dans les Yvelines.

Le président ukrainien, qui a signé le mois dernier une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 à 150 avions de chasse suédois Gripen, se verra présenter l'avion de combat français Rafale et son armement, ainsi que des systèmes de drones et le système de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération.

Celui-ci doit être livré à la France à partir de 2027 et dispose de capacités d'interception étendues contre les missiles par rapport à son ancienne version, dont un exemplaire est déployé en Ukraine.

Un «accord majeur» en préparation, selon Volodymyr Zelensky

«Nous travaillons à la livraison de plusieurs systèmes de défense aérienne, au renforcement de notre aviation», a assuré vendredi dans une vidéo Volodymyr Zelensky, selon qui «un accord majeur est en préparation avec la France». «Il va être finalisé très rapidement j’en suis sûr, ce sera historique», a-t-il ajouté.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Emmanuel Macron avait d'ailleurs annoncé fin octobre la livraison «dans les prochains jours» de missiles antiaériens Aster, tirés par le SAMP-T, et d'avions de chasse Mirage 2000 supplémentaires, alors que Kiev a déjà reçu trois des six appareils promis.

Une force internationale fonctionnelle

Les deux présidents se rendront par ailleurs au mont Valérien, à l'ouest de Paris, aux alentours de 11h30, visiter l'état-major de la «force multinationale Ukraine» que Paris et Londres préparent pour qu'elle puisse être déployée dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et des «garanties de sécurité» à fournir à Kiev.

Mis en place par la «coalition de volontaires», à laquelle participent, selon l'Elysée, 35 pays en incluant l'Ukraine, cet état-major «fonctionne» et est «dès à présent» capable «de déployer une force dès le lendemain d'un cessez-le-feu», a-t-on assuré côté français.

Les garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine, échafaudées depuis des mois par cette coalition, comprennent un soutien à l'armée de Kiev et des volets terrestre, maritime et aérien. Mais leur mise en œuvre reste conditionnée à un très hypothétique arrêt des combats.

Cette neuvième visite du dirigeant ukrainien en France depuis le début de l'invasion à grande échelle de son pays par la Russie en février 2022 intervient dans le cadre d'une tournée de Volodymyr Zelensky auprès de ses alliés européens.

Dimanche 17 novembre, l'Ukraine et la Grèce ont signé à Athènes un accord pour la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) américain à Kiev de décembre 2025 à mars 2026 afin de parer aux besoins hivernaux ukrainiens. Dans la foulée de sa visite à Paris, Volodymyr Zelensky se rendra ensuite à Madrid, mardi 18 novembre.