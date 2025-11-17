«Toute personne qui prétend s’attaquer au trafic de drogue sans poser la question des frontières se condamne à ne jamais trouver la solution», tacle Geoffroy Lejeune

«Toute personne qui prétend s’attaquer au trafic de drogue sans poser la question des frontières se condamne à ne jamais trouver la solution», a lancé le journaliste Geoffroy Lejeune, ce lundi sur CNEWS, alors qu'Emmanuel Macron à convoquer une réunion au sommet pour évoquer la question du narcotrafic mardi à l'Élysée.