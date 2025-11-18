Accueil des migrants : voici ce que dépense l'Etat pour leur hébergement

Chaque année, l'Etat dépense plusieurs milliards d'euros pour loger les migrants sans abris arrivés sur le sol français. Rien qu'à Paris, 1.600 personnes sans abris ont été recensées des campements sauvages à Paris en octobre dernier.

Une immigration coûteuse ? À Paris, 300 migrants ont été évacués il y a deux semaines, dont certains dormaient dans un campement sous le pont de la station de métro Stalingrad. Et le sujet du logement des migrants pose plus que jamais question, lui qui représenterait un coût de plusieurs milliards d'euros par an à la charge de l'Etat.

Paul Alauzy, coordinateur de l'ONG intervenant en France et dans le monde «Médecins du Monde», a déclaré pour CNEWS : «Nous avons atteint un record, il y a un mois, de 1.600 personnes dans l'ensemble des campements à Paris». Un total d'autant plus inquiétant que les hébergements d'urgence au sein de la capitale sont totalement saturés.

Plus de 50.000 sans abris logés grâce à 790 établissements

Seuls les migrants disposant d'un contrat de travail sont ainsi hébergés dans la région. Selon le Samu social, quelque 51.167 personnes sans abris sont logés à l'hôtel en Île-de-France, pour un total de 790 établissements mobilisés, pour un peu moins de 19.000 chambres disponibles.

Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l'inspection générale des finances écrit : «En 2024, le parc global ainsi financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le DNA», portant ainsi le total à plus de 3 milliards d'euros de dépensés par l'Etat, sans compter les 4.000 places d’hébergement médicalisé, financées par l’assurance maladie.

Sur le terrain, les bénévoles ne demandent pas toujours les papiers d'identité des personnes qu'elles accueillent, mais la majorité d'entre elles seraient immigrées.

Selon l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian, le constat est identique à l'échelle nationale : «Les deux tiers des places d'hôtels qui sont occupés dans les hébergements d'urgence le sont par des migrants irréguliers, dont la durée moyenne de séjour dure 3 ans, et dont 20% vont jusqu'à 5 ans».