Attentats islamistes du 13-Novembre : il y a 10 ans, une colonne du Raid menait l’assaut contre le cerveau des attaques

Ce mardi 18 novembre marque les 10 ans de l'opération policière menée par le RAID et la BRI à Saint-Denis, en 2015. Elle visait à appréhender plusieurs membres de la cellule terroriste responsable des attaques de Paris, cinq jours plus tôt.

Un assaut historique. Le 18 novembre 2015, le RAID, épaulé par la BRI, réalisent une mission d'envergure en banlieue parisienne. Trois terroristes sont tués. Retour sur une opération qui fait date.

Le 6 novembre 2025, au coeur de Saint-Denis, situé dans la banlieue nord de Paris, l'immeuble décati où le RAID avait réalisé cet assaut est détruit. «J'ai l'impression qu'une partie de moi a été détruite», explique notamment la résidente locale Maissa Atek à l'AFP.

70 hommes du RAID et 40 de la BRI mobilisés : une opération d'envergure

Dix ans après les faits, il ne reste qu'un monticule de gravas de l'immeuble de trois étages : la démolition partielle et la réhabilitation de ce coin de rue a finalement débuté. À proximité de la basilique des rois de France, c'est à cet angle de la principale avenue commerçante de la ville que les unités spécialisées de police sont intervenues le 18 novembre 2015.

Cette opération policière a commencé dès 4h16 du matin, sous la supervision de Jean-Michel Fauvergue. Deux lieux sont visés : un appartement rue Corbillon, qui mobilise l'essentiel des troupes et un autre dans le centre de la ville.

Rue Corbillon, 70 hommes du RAID sont déployés, épaulés par 40 hommes de la BRI, pour un total de 110 policiers. Pour opérer, les forces de l'ordre ont notamment établi un rayon de sécurité de 500 mètres, interrompant la circulation sur l'ensemble des transports de la ville (métro ligne 13, tramway 1 et 8, lignes de bus, etc).

Le tournant de l'opération : Chakib Akrouh déclenche sa ceinture explosive

Les autorités visaient un appartement qualifié de «conspiratif» dans lequel plusieurs suspects étaient retranchés. Elles font rapidement face à une porte blindée qui a résisté aux charges explosives utilisées par les unités spéciales de la police.

Après diverses tentatives pour faire sortir les individus retranchés, notamment par l'intermédiaire d'un chien policier d'attaque, touché par balle lors de l'opération, un premier terroriste est annoncé blessé par un tireur d'élite, vers 7h30. Le RAID comptait six tireurs d'élite situés sur les immeubles alentours. Finalement, l'information a été démentie par les rapports d'autopsie.

L'analyse affirme en effet que c'est le déclenchement de la ceinture explosive de Chakib Akrouh qui a provoqué la mort d'Abdelhamid Abaaoud par «un effet de blast et de polycriblage notamment par éléments métalliques» qui a causé les dégâts. Le premier, jeune délinquant belge originaire d'Anderlecht, était le perpétrateur de l'attaque des terrasses et cafés du 13 novembre, alors que le second était le commanditaire des attentats. Il s'agissait de deux des cibles principales des forces de l'ordre.

Une mission de sept heures

Hasna Aït Boulahcen, cousine d'Abdelhamid Abaaoud est également décédée à cause de l'onde de choc, qui fait plier les murs porteurs de l'appartement. Elle est finalement asphyxiée sous les décombres de l'immeuble].

Deux autres personnes ont tenté de fuir avant d'être rattrapées et interpellées à proximité de l'appartement. Deux individus «essayaient de se cacher dans les gravats» et trois autres sont arrêtées au sein même de l'appartement[. Enfin, cinq policiers du RAID sont blessés lors de l'opération[.

L'assaut s'est finalement terminé en fin de matinée, près de sept heures après son lancement. Au total, les forces de l'ordre auraient tiré plus de 1.536 munitions, contre seulement 11 de la part des terroristes].