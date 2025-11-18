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Boualem Sansal : l’écrivain franco-algérien de retour en France

L'écrivain a été gracié par le président algérien le 12 novembre dernier. [FRANCOIS GUILLOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Gracié par le président algérien le 12 novembre dernier, l’écrivain Boualem Sansal est de retour à Paris, a appris ce mardi CNEWS auprès du comité de soutien de l’auteur franco-algérien. 

Il est enfin de retour en France. Après avoir été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le 12 novembre dernier, Boualem Sansal est «de retour en France», a appris CNEWS auprès de son comité de soutien. 

Une information confirmée ensuite par l'Elysée, qui a précisé que l'écrivain a aussitôt été reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat se «réjouit profondément de la libération» de ce «grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires», indique un communiqué du palais présidentiel. Sa libération, «un moment d'émotion et de joie», a été «rendue possible par une méthode faite de respect, de calme et d'exigence», souligne encore la présidence.  

L'écrivain, incarcéré jusqu'alors en Algérie et qui se trouvait au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, avait été transféré à Berlin pour des soins médicaux et résidait depuis à la résidence de l'ambassadeur français en Allemagne. Son retour était, depuis, guetté en France où un comité de soutien réclamait depuis plusieurs mois sa libération. 

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En Algérie, Boualem Sansal purgeait une peine de cinq ans de prison notamment pour «atteinte à l'unité nationale». «Nous envoyons un salut fraternel à Boualem Sansal, ainsi qu'à sa famille qui a traversé avec dignité et courage cette épreuve longue, injuste et douloureuse», ont appuyé ses soutiens.

Boualem Sansal

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