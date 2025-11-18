Budget 2026 : les députés du socle commun ne voteront pas le volet recettes du texte

Les députés du socle commun se sont «accordés» lundi soir pour ne pas voter en faveur du volet recettes du projet de loi de finances (PLF), actuellement examiné à l’Assemblée nationale, a appris CNEWS auprès de l’entourage du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Alors que l’examen du projet de loi de finances pour 2026 (PLF) se poursuit à l’Assemblée nationale, les députés du centre et de la droite se sont «accordés», hier soir pour ne pas voter en faveur du volet recettes. Selon une source proche de Sébastien Lecornu à CNEWS, les élus du «socle commun» fustigent «l’insincérité de certaines mesures adoptées» dans l’Hémicycle.

Les groupes ont cependant «affirmé leur volonté de continuer à travailler à un compromis lors des prochaines étapes de la navette parlementaire». Pour rappel, le «socle commun» regroupe principalement les députés Renaissance, du MoDem, d’Horizons et des Républicains.

Ce lundi, lors d’une table ronde au sommet Choose France, le Premier ministre a prévenu que «l’absence de budget» représentait «un péril qui pèse sur l’économie française».

Sébastien Lecornu : «Je suis au regret de vous le dire mais le péril qui pèse maintenant sur la France, c’est l’absence de budget» pic.twitter.com/MPKCswkTkc — CNEWS (@CNEWS) November 17, 2025

Quelles solutions en cas de non-vote ?

Si le budget ne peut être voté, le chef du gouvernement peut le faire passer par ordonnances, ou bien il peut faire voter une loi spéciale, qui permet de reconduire les crédits de 2025 mais oblige le Parlement à débattre de nouveau en 2026 d'un budget pour l'ensemble de l'année.

Sébastien Lecornu a réaffirmé n’avoir «aucun regret» d'avoir renoncé au 49.3, qui a permis de redonner la main au Parlement au risque que les débats s'enlisent, pointant à cet égard du doigt les oppositions. Le Premier ministre avait rappelé mener une «opération de la dernière chance» car à ses yeux comme à ceux du président Macron, une censure équivaudrait à une dissolution de l'Assemblée nationale.