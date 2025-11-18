«Le combat ne fait que commencer» : le narcotrafic au cœur des échanges à l'Assemblée ce mardi

Les questions au gouvernement de ce mardi 18 novembre sont largement revenues sur l’assassinat de Medhi Kessaci par des narcotrafiquants à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Le Palais-Bourbon à l'unisson. Après l’assassinat de Medhi Kessaci par des narcotrafiquants à Marseille le 13 novembre dernier, les députés ont demandé des actions au gouvernement ce mardi à l’Assemblée nationale.

Premier à prendre la parole sur ce sujet, le député du Rassemblement national, Franck Allisio, a interpellé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez demandant : «Combien de morts vous faudra-t-il à Marseille pour que vous réagissiez (…) Ce sont des actes que les Marseillais attendent depuis longtemps».

Franck Allisio, député RN : «Si Marseille tombe, la France tombera» pic.twitter.com/n5250sicDO — CNEWS (@CNEWS) November 18, 2025

«Si Marseille tombe, la France tombera et Marseille est en train de tomber», a martelé le député des Bouches-du-Rhône.

De son côté, la présidente du groupe Écologiste, Cyrielle Chatelain, a rendu hommage, sous les applaudissements de l’ensemble de l’Hémicycle, à Medhi Kessaci mais également au combat de son frère Amine Kessaci «qui fait honneur à la France».

La députée écologiste a indiqué au Premier ministre, Sébastien Lecornu, qu’il était inconcevable de laisser ces territoires «dans une double peine, celle de l’emprise grandissante des narcotrafiquants et de l’abandon de l’Etat».

Un crime d’intimidation dénoncé

Dernier député à prendre la parole sur ce sujet, le socialiste Laurent Lhardit a dénoncé «un nouveau seuil franchi dans l’ignominie» estimant que Medhi Kessaci «a été exécuté pour intimider son frère» en guerre contre le narcotrafic.

Le député PS des Bouches-du-Rhône a demandé au gouvernement plus de moyens pour protéger «les citoyens qui se dressent contre le narcotrafic partout en France».



Premier à répondre sur ces questions, Laurent Nuñez a déploré «un crime totalement inédit qui est un crime d’intimidation et un point de bascule» dans la lutte contre le narcotrafic en France.

Laurent Nunez sur la lutte contre le trafic de drogue : «Marseille restera toujours une priorité» pic.twitter.com/uq9i5eL34X — CNEWS (@CNEWS) November 18, 2025

Le ministre de l’Intérieur a tenu à rappeler «les moyens colossaux» engagés par le gouvernement à Marseille mais aussi les résultats qui en ont découlé. «Le nombre d’homicides entre 2023 et 2024 a été divisé par 2, les points de deal sont passés de 160 à 80 en cinq ans», a-t-il martelé.

«Marseille a toujours été un laboratoire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants», a-t-il rappelé, ajoutant : «Marseille restera toujours une priorité pour le gouvernement».

De son côté, Sébastien Lecornu a dénoncé «un meurtre visant à propager la terreur chez les militants et chez ceux qui protègent et servent la justice».

«L’adversaire est en train d’évoluer (…) Cet adversaire va continuer d’épouser la violence», a poursuivi le Premier ministre, qui promet que la lutte contre le narcotrafic est une priorité du gouvernement dans «un combat qui ne fait que commencer».

«C’est un énorme défi de société qui nous attend et sur lequel j’en suis sûr nous serons capables de faire cause commune», a-t-il conclu en s’adressant aux députés.