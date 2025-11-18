Paris : plus de 400 migrants hébergés pour la nuit dans la mairie du 20ᵉ arrondissement

Après plusieurs jours passés sur le parvis de la mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris, plus de 400 sans-abris ont été autorisés à dormir dans l'enceinte du bâtiment, dans la nuit de lundi à mardi. Cette décision a été prise suite à la chute des températures en Ile-de-France.

Une décision d'urgence. Alors qu'ils dormaient depuis plusieurs jours sur le parvis de la mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris, plus de 400 migrants ont pu passer la nuit de lundi à mardi dans l'enceinte du bâtiment.

Cette décision, prise par la mairie du 20ᵉ arrondissement, et la mairie centrale, a été poussée par l’association Utopia 56, qui vient en aide aux personnes exilées.

«Après 5 jours d'occupation du parvis de la mairie du 20ᵉ arrondissement, la mairie de Paris met à l'abri 409 personnes, dont 160 enfants», indique l’association dans un post sur Instagram. De plus, «la Ville de Paris a pris la décision d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence pérennes à Paris pour toutes les personnes présentes», cela «par peur que des drames ne surviennent», ajoute-t-elle, notamment à cause de la chute des températures.

«des femmes enceintes, des personnes âgées»

Depuis plusieurs jours déjà, entre 150 et 200 personnes dormaient devant la mairie du 20ᵉ arrondissement. Un campement de fortune y avait été installé pour répondre à une forte demande. «Ces dernières semaines, jusqu’à 205 personnes sans abri se sont présentées chaque soir à notre permanence de mise à l’abri», précise Utopia 56 sur son compte Instagram.

Dans le groupe de personnes, se trouvaient «des femmes enceintes, des personnes âgées, une quinzaine de jeunes filles isolées, une centaine d’enfants dont une vingtaine de bébés et de nourrissons», ajoute l'association.

En 2024, l’État finançait 46.000 places d’hébergement pour des publics parisiens. Ces places se situent dans des centres d’hébergement ou consistent en la réservation de nuitées hôtelières, et elles sont réparties dans toute l’Île-de-France, d'après la Ville de Paris.

Plus d’un tiers des 120.000 bénéficiaires de l’hébergement d’urgence en Ile-de-France sont logés dans des hôtels, selon les chiffres dévoilés mi-novembre par le quotidien Libération.