Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 19 novembre. La prudence est recommandée.

Des averses sont à prévoir. Alors que les températures sont en chute libre en ce début de semaine, de la pluie devrait faire son apparition localement. Météo-France a ainsi placé quatre départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée de ce mercredi.

Les départements concernés par cette vigilance sont : la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais ainsi que le Nord.

© Météo-France

Des premiers flocons attendus

Selon les prévisionnistes, l’alerte sera particulièrement effective entre minuit et 21h, avec un retour au sec dans la soirée.

A noter que l’organisme météorologique de référence a également placé 25 départements en vigilance jaune «neige-verglas», et sept départements en vigilance jaune «vents violents» ce mercredi.