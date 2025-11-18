Réunion à l'Elysée sur le narcotrafic : quelles sont les mesures possibles ?

Le président Emmanuel Macron a convoqué ce mardi à l’Elysée, une réunion «sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic» et «la situation à Marseille». Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a indiqué que les trafiquants de la cité phocéenne étaient «de plus en plus à cran» face à l'action du gouvernement.

Un point d'étape important. A la suite de l'assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille, Emmanuel Macron a convoqué ce mardi une réunion à l’Elysée sur le thème du narcotrafic.

Le chef de l’Etat a ainsi convié son chef de gouvernement, Sébastien Lecornu, mais aussi Gérald Darmanin (Justice), Laurent Nuñez (Intérieur), Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) et Amélie de Montchalin (Comptes publics), ainsi que le procureur de Marseille Nicolas Bessone. Le directeur général de la police nationale et de la police judiciaire sont également présents à cette réunion.

A la sortie de cette réunion, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a dénoncé le meurtre de Mehdi Kessaci, engagé dans la lutte contre le narcotrafic, évoquant «un crime d'intimidation». Le locataire de Beauvau a indiqué que les trafiquants marseillais étaient «de plus en plus à cran face à l'action efficace du gouvernement». «Nous portons des coups très durs au trafic», a ajouté le ministre.

Laurent Nuñez s'exprime après la réunion du président de la République : «Ce meurtre, préparé, est inédit. C'est un véritable point de bascule» pic.twitter.com/Z6KDM8NEHw — CNEWS (@CNEWS) November 18, 2025

A la demande d'Emmanuel Macron, Laurent Nunez se rendra à Marseille ce jeudi avec Gérald Darmanin, le ministre de la Justice.

Cette réunion a également porté sur «la mise en œuvre» et la «montée en puissance» de la loi narcotrafic. Promulguée en juin dernier, celle-ci prévoit notamment l’installation du parquet national anticriminalité organisé (Pnaco) qui sera officiellement créé le 1er janvier prochain.

Ce parquet sera compétent sur les dossiers les plus graves et complexes en matière de crime organisé, sur le modèle du parquet national antiterroriste (Pnat) et du parquet national financier (PNF).

Frapper les trafiquants «au portefeuille»

Pour frapper les trafiquants «au portefeuille», un double mécanisme de gel judiciaire et administratif des avoirs en matière de trafic de stupéfiants a également été inscrit dans le texte.

Diverses mesures antiblanchiment y figurent également, notamment pour permettre la fermeture administrative de commerces soupçonnés d'agir comme des «blanchisseuses».

Une procédure «d'injonction pour richesse inexpliquée», pour obliger les suspects à s'expliquer sur leur train de vie incohérent avec leurs revenus légaux, a également été créée à l'initiative du Sénat.

La proposition de loi intègre aussi une interdiction du recours aux «mixeurs» de cryptoactifs, qui permettent de rendre l'origine de ces actifs numériques intraçable.

Un nouveau délit

La loi «narcotrafic» entend également expérimenter le recours au renseignement algorithmique pour détecter des menaces liées à la criminalité organisée, comme c'est déjà le cas en matière de terrorisme.

Les préfets seront également disposés à prononcer des «interdictions de paraître» sur les points de deal à destination des trafiquants et de leurs «petites mains».

Afin de lutter contre «l’ubérisation» du trafic et l'enrôlement croissant de mineurs comme «petites mains» ou «guetteurs», la création d’un «délit d’ordre de recrutement» de mineurs sur les réseaux sociaux, puni de sept ans de prison et de 150.000 euros d’amende, est aussi prévu.

Sur le modèle de la loi antimafia italienne, le texte prévoit une refonte du régime des «repentis», considéré comme sous-exploité par rapport à son utilité pour repérer les têtes de réseaux criminels. Le statut serait ainsi rendu plus attractif, pouvant aller jusqu'à un système d'immunités de poursuites. Il est également élargi aux personnes ayant commis un crime de sang.