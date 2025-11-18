Sécurité : le salon international Milipol s'ouvre ce mardi, avec trente-neuf entreprises israéliennes représentées

L’événement mondial dédié à la sûreté et à la sécurité intérieure des États, organisé tous les deux ans sous l’égide du ministère de l’Intérieur français, commence ce mardi 18 novembre pour quatre jours au parc des expositions Paris Nord Villepinte.

Le Milipol Paris s’ouvre donc ce mardi 18 novembre. Ce salon professionnel, consacré tous les deux ans à la sécurité intérieure des États, revient du 18 au 21 novembre 2025 à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Plus de 30.000 visiteurs et 1.100 exposants sont attendus. Parmi eux figureront des entreprises israéliennes.

Depuis 2024, le gouvernement français avait pourtant interdit l’accès à plusieurs salons de défense à certaines sociétés israéliennes dans le contexte de la guerre au Proche-Orient. Emmanuel Macron a cependant indiqué que, pour l’édition 2025, «l’ensemble des entreprises israéliennes qui le souhaitent» peuvent participer au salon.

«Dans le contexte de la guerre à Gaza, la doctrine relative à la participation des entreprises israéliennes aux salons spécialisés dans les domaines de la défense et de la sécurité reste valable», indiquait l’Élysée jeudi 13 novembre. La présidence précise que «cette décision a pour objectif de contribuer à un dialogue constructif avec les autorités israéliennes sur tous les sujets relatifs à la paix au Proche-Orient et à nos relations bilatérales».

Cette décision intervient alors qu’une polémique naissait en Israël. La presse israélienne affirmait en effet, dans la semaine, que huit entreprises du pays s’étaient finalement vu refuser l’accès en tant qu’exposants au Milipol. L’ex-député franco-israélien Meyer Habib s’était insurgé sur les réseaux sociaux, appelant Emmanuel Macron à intervenir pour permettre l’intégration de ces entreprises au salon.

Ces derniers mois, les entreprises israéliennes avaient été empêchées d’exposer en France. Lors du salon Eurosatory, consacré à la défense terrestre au printemps 2024, leur participation avait été refusée. Il en avait été de même au Salon aéronautique du Bourget, en juin dernier, pour les exposants d’«armes offensives». Une décision du gouvernement français mal reçue par Israël, contribuant à tendre davantage les relations entre les deux pays.

Au Milipol, après les grandes puissances européennes de l'armement que sont la France, Allemagne et Italie, ainsi que les deux mastodontes chinois et américains, Israël est la nation la plus représentée, avec près de quarante exposants.