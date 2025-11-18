Septuagénaire tuée à l’arme blanche dans l’Aisne : le fils de la victime interpellé

Recherché depuis ce lundi 17 novembre à la suite du meurtre par arme blanche de sa mère de 72 ans, un homme de 34 ans, suspecté d’être l’auteur des faits, a été interpellé, a indiqué le parquet de Laon ce mardi.

Ce lundi 17 novembre, une femme de 72 ans a été retrouvée mortellement blessée à l'arme blanche à Hirson (Aisne). Les gendarmes ont été appelés en fin de matinée après l'alerte donnée par le mari de la victime, lui-même légèrement blessé, a précisé le parquet de Laon. Suspecté d'être l'auteur des faits, le fils de la victime, âgé de 34 ans, avait pris la fuite et était activement recherché.

Il a finalement été interpellé après la mobilisation d'importants moyens, dont un hélicoptère de la gendarmerie, a indiqué à l'AFP le procureur de Laon ce mardi. Il s'était en réalité retranché chez une voisine de ses parents. Cette dernière a pu quitter son domicile dans la matinée, «légèrement blessée» par cet homme, a précisé le procureur Jean-Baptiste Miot.

L'homme a été interpellé «sain et sauf» ce jour en début d'après-midi après de «longues heures» au cours desquelles il était resté seul dans la maison de cette voisine, puis était monté sur le toit, selon la gendarmerie de l'Aisne. Le casier judiciaire du suspect «ne porte trace d'aucune condamnation».

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Vervins, appuyée par la section de recherches d'Amiens. À ce stade, la piste familiale est «hautement privilégiée».