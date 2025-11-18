Un Français sur dix serait prêt à participer à un jeu télévisé mettant sa vie en péril contre une certaine somme d’argent, selon un sondage

Un Français sur dix serait prêt à participer à un jeu télévisé mettant sa vie en péril, pour une certaine somme d’argent, selon un sondage.

Prêts à tout ? A l’occasion de la sortie du film «Running Man», adaptation cinématographique du roman de l’écrivain américain Stephen King du même nom, un sondage de l'Institut YouGov met en lumière le pouvoir de persuasion qu'a l'argent sur une partie des Français.

En effet, plus d'un Français sur 10 (12%) se dit prêt à participer à un jeu télévisé potentiellement mortel si le gain potentiel atteignait un milliard d'euros. Un chiffre qui atteint même les 20% chez les plus jeunes (18-25 ans) et chez les sans emploi. Mais ce n'est pas tout, pour 10% des Français les moins âgés, un gain d'un million d'euros serait suffisant à les convaincre de mettre leur vie en jeu.

Une intimité à vendre ?

A l'image du film «Running Man», où Glen Powell donne la réplique à Emilia Jones ou encore Lee Pace, le jeune public a probablement été le plus familiarisé avec de tels scénarios fictifs, notamment avec les séries asiatiques «Squid Game» ou encore «Alice in Borderland».

Ce film réalisé par Edgar Wright, qui sort en salles le mercredi 19 novembre, se déroule dans un futur proche. Une émission populaire, appelée «The Running Man» consiste en un jeu de survie où les candidats doivent échapper pendant trente jours à des tueurs professionnels.

Mais comme l'écrit Paramount Pictures, qui dévoile cette étude, «la réalité pourrait bien rattraper la fiction». Reprenant une autre facette discutable de ce jeu télévisé fictif, celle de l'intrusion, le sondage permet de constater d'autres réponses étonnantes de la part du panel. Un quart des jeunes (18-24 ans) Français seraient ainsi d'accord pour être filmés en continu, sans aucune intimité, contre un milliard d'euros, et un cinquième contre un million.

Certains vont même plus loin, acceptant de vendre le contenu de leurs pensées, dans un monde où l’IA le rendrait possible. Ils seraient effectivement 16% des 18-55 ans à répondre positivement pour un million d’euros, un chiffre qui grimpe à 23% pour un milliard.