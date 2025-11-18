Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé un département en vigilance jaune vagues-submersion concernant la journée du mercredi 19 novembre.

Le vent devrait souffler fort dans le nord de la France ce mercredi et les bords de plages sont à éviter. Météo-France a placé un département, à savoir le Pas-de-Calais, en vigilance pour les vagues-submersion ce mercredi.

© Météo-France

«A l'arrière, les giboulées se multiplient et se renforcent sur la Normandie et les Hauts-de-France l'après-midi, avec parfois du grésil ou de la neige roulée et des bourrasques de vent. Ce vent de nord-ouest devient assez fort sur les côtes de Manche, jusqu'à 80 voire 90 km/h sur le littoral des Hauts-de-France», a anticipé l’organisme météorologique de référence pour ce mercredi.

A noter que Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi et l’un de ces trois départements en vigilance jaune pour pluie-inondation. L’organisme a également placé 15 départements en vigilance jaune pour neige-verglas ce mercredi.