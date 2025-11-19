Neige-verglas : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 19 novembre, Météo-France a placé en vigilance jaune 25 départements pour un risque de «neige-verglas».

L'hiver est désormais bien là. Météo-France a placé 25 départements en vigilance jaune pour «neige-verglas» pour la journée de ce mercredi 19 novembre.

Avec l’arrivée d’une masse d’air polaire, les conditions hivernales ont commencé à s’installer sur l’Hexagone dès ce début de semaine. Et alors que les températures sont passées sous les normales de saison, quelques flocons de neige sont attendus ce mercredi en France.

© Météo-France

Sont concernés : l'Ain, l'Aisne, les Ardennes, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

D’après Météo-France, pour la journée du mercredi 19 novembre, «la neige pourrait faire son apparition à basse altitude». «Les pluies s’étalent des alentours du Val de Loire au Benelux en passant par le Centre et l’Île-de-France. Près des frontières belges et allemandes, de la neige peut se mêler à la pluie. La neige apparaît aussi du côté du Massif central à partir de 600 m», a expliqué l’institut national de météorologie.

«Les précipitations atteignent les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord en fin de journée/soirée et la limite pluie-neige s’abaisse jusqu’à 600 m (plutôt 1.000 m dans les Pyrénées)», a-t-il ajouté.

Météo-France précise également qu’«à l’arrière de la perturbation, des averses se produisent, quelques giboulées neigeuses sont possibles des collines normandes aux Hauts-de-France, plus probablement vers la fin de journée et soirée avant de glisser un peu plus vers le sud. La tenue au sol est peu probable, mais tout de même à surveiller».