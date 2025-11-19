Neige-verglas : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 19 novembre, Météo-France a placé en vigilance jaune 25 départements pour un risque de «neige-verglas».
L'hiver est désormais bien là. Météo-France a placé 25 départements en vigilance jaune pour «neige-verglas» pour la journée de ce mercredi 19 novembre.
Avec l’arrivée d’une masse d’air polaire, les conditions hivernales ont commencé à s’installer sur l’Hexagone dès ce début de semaine. Et alors que les températures sont passées sous les normales de saison, quelques flocons de neige sont attendus ce mercredi en France.
Sont concernés : l'Ain, l'Aisne, les Ardennes, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.
D’après Météo-France, pour la journée du mercredi 19 novembre, «la neige pourrait faire son apparition à basse altitude». «Les pluies s’étalent des alentours du Val de Loire au Benelux en passant par le Centre et l’Île-de-France. Près des frontières belges et allemandes, de la neige peut se mêler à la pluie. La neige apparaît aussi du côté du Massif central à partir de 600 m», a expliqué l’institut national de météorologie.
«Les précipitations atteignent les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord en fin de journée/soirée et la limite pluie-neige s’abaisse jusqu’à 600 m (plutôt 1.000 m dans les Pyrénées)», a-t-il ajouté.
Météo-France précise également qu’«à l’arrière de la perturbation, des averses se produisent, quelques giboulées neigeuses sont possibles des collines normandes aux Hauts-de-France, plus probablement vers la fin de journée et soirée avant de glisser un peu plus vers le sud. La tenue au sol est peu probable, mais tout de même à surveiller».