Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour vents violents, ce mercredi 19 novembre.

Une météo capricieuse. Pour ce mercredi, plusieurs départements du nord de la France ont été mis en vigilance jaune pour vents violents par Météo-France. Les bourrasques pourront atteindre des vitesses proches de 100 km/h.

© Météo-France

Sept départements sont concernés par cette vigilance jaune : le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

En première moitié de journée, le vent soufflera déjà avec intensité, atteignant quelque 90 km/h au maximum, dans les environs de Calais et Dunkerque notamment. Mais c'est durant le cœur de l'après-midi qu'il atteindra sa violence maximale, avec des pics prévus à 95 km/h, notamment dans le Pas-de-Calais. Plus au sud des Hauts-de-France (Berk, 80 km/h au maximum) et à l'intérieur des terres, ce phénomène venteux devrait être atténué.

La journée devrait être pluvieuse sur une grande partie du territoire français, à l'exception d'une partie dans le nord-ouest et dans le sud-est de l'Hexagone. Pour ce qui est des températures, elles seront comprises entre 4 °C à Strasbourg et 14 °C à Nice. A Paris, il fera 7 °C au maximum.

Dans le nord de la France, la journée sera également marquée par l'apparition d'averses de grêle, durant l'après-midi.