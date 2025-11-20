Budget 2026 : le gouvernement prêt à présenter une loi spéciale en cas de blocage au Parlement

Lors d’une réunion au Sénat, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Laurent Panifous a indiqué que le gouvernement pourrait présenter un projet de loi spéciale si les parlementaires ne parviennent pas à «achever la conduite du processus budgétaire avant le 31 décembre».

L’exécutif semble fermer la porte à l’hypothèse d’un budget par ordonnances. Ce jeudi, lors d’une réunion au Sénat, Laurent Panifous, ministre chargé des Relations avec le Parlement, a laissé entendre que le gouvernement pourrait proposer une loi spéciale si le Parlement ne parvenait pas à faire adopter un budget avant le 31 décembre.

L’ancien président du groupe LIOT à l’Assemblée nationale a cependant affirmé que l’objectif du gouvernement était toujours d’arriver à un budget voté. Le Premier ministre Sébastien Lecornu «ne souhaite pas avoir recours aux ordonnances», a-t-il également assuré. «Pour ce qui concerne la loi spéciale, elle dépend de notre capacité collective à achever la conduite du processus budgétaire avant le 31 décembre», selon Laurent Panifous.

Le ministre s'exprimait lors d'une conférence des présidents du Sénat, l'instance chargée de fixer l'ordre du jour, en réponse à des sénateurs qui s'interrogeaient sur l'hypothèse d'un recours aux ordonnances ou à la loi spéciale à l'issue des débats budgétaires.

Une date butoir

La présentation d'un projet de loi spéciale, qui doit survenir en théorie avant le 19 décembre, entraînera la reprise des débats budgétaires «au début de l'année prochaine» également reconnu le ministre.

La loi spéciale, qui permet à l'Etat de percevoir les impôts existants, accompagnée d'un décret gelant les dépenses, a été utilisée fin 2024 après la chute du gouvernement de Michel Barnier.

Le recours aux ordonnances, en revanche, n'a jamais été utilisé dans un tel contexte sous la Ve République. Cette année, il est possible à partir du 23 décembre à minuit, selon les délais constitutionnels.

Toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale, le projet de budget de l'Etat pour 2026 risque de ne pas pouvoir être soumis à un vote définitif avant Noël, en raison d'un calendrier surchargé et de désaccords persistants. Le Sénat, qui attend de pouvoir s'en saisir, a notamment acté jeudi qu'il ne pourra pas procéder au vote solennel sur ce budget avant le 15 décembre.

Ce calendrier ne laisserait ensuite que quelques jours aux parlementaires des deux chambres pour s'accorder en commission mixte paritaire (CMP), voire pour entamer une nouvelle lecture du texte à l'Assemblée nationale.